09 сентября 2024, 09:19
Игорь Бабушкин сохранил должность губернатора
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Действующий губернатор Игорь Бабушкин побеждает на выборах главы Астраханской области.
Как сообщал "Кавказский узел", по данным избиркома Астраханской области, явка на выборах губернатора региона по итогам первого дня голосования составила 21,52%, по итогам второго дня голосования явка избирателей составила 34,97%. После отчета избиркома Астраханской области о том, что во второй день голосования на выборах губернатора явка избирателей возросла, комментаторы в соцсети заявили, что итоги выборов предопределены заранее. Некоторые из них также указали на плохую организацию избирательной кампании.
Федеральный центр не заинтересован в смене губернаторов в регионах юга России, предпочитая уже проверенные кадры, заявили 1 сентября опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.
Действующий губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин от партии "Единая Россия" побеждает на выборах главы региона после обработки 100% протоколов. Он набирает 78,17% голосов, сообщил ЦИК России. На втором месте кандидат от КПРФ Сергей Севастьянов, получивший 7,81% голосов, на третьем - Тимофей Щербаков от ЛДПР с 6,13%, на четвертом - Виталий Бахилин от партии "Новые люди" с 4,09%, на пятом - Владимир Сухарев от "Родины" с 2,35%.
По данным облизбиркома Астраханской области, явка на 18:00 по местному времени (17:00 по Москве) составила 42,23%.
Предыдущие выборы губернатора области прошли 8 сентября 2019 года. Победителем стал Игорь Бабушкин, шедший на выборы как самовыдвиженец. Он получил 75,63% голосов.
Напомним, что в ходе текущих выборов на юге России от наблюдателей и членов партий поступали жалобы о нарушениях. В частности, 7 сентября КПРФ пожаловалась на необоснованное удаление своего наблюдателя с избирательного участка в Батайске. Избиратели со Ставрополья и Кубани заявили о принуждении к голосованию. Наблюдатели из Абинского и Северного районов Кубани, а также из Геленджика пожаловались на вбросы бюллетеней в урны.
Материалы о подготовке и ходе выборов публикуются на тематической странице "Кавказского узла" "Выборы-2024: юг России".
Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
Автор: "Кавказский узел"