Игорь Бабушкин сохранил должность губернатора

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Действующий губернатор Игорь Бабушкин побеждает на выборах главы Астраханской области.

Как сообщал "Кавказский узел", по данным избиркома Астраханской области, явка на выборах губернатора региона по итогам первого дня голосования составила 21,52%, по итогам второго дня голосования явка избирателей составила 34,97%. После отчета избиркома Астраханской области о том, что во второй день голосования на выборах губернатора явка избирателей возросла, комментаторы в соцсети заявили, что итоги выборов предопределены заранее. Некоторые из них также указали на плохую организацию избирательной кампании.

Федеральный центр не заинтересован в смене губернаторов в регионах юга России, предпочитая уже проверенные кадры, заявили 1 сентября опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Действующий губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин от партии "Единая Россия" побеждает на выборах главы региона после обработки 100% протоколов. Он набирает 78,17% голосов, сообщил ЦИК России. На втором месте кандидат от КПРФ Сергей Севастьянов, получивший 7,81% голосов, на третьем - Тимофей Щербаков от ЛДПР с 6,13%, на четвертом - Виталий Бахилин от партии "Новые люди" с 4,09%, на пятом - Владимир Сухарев от "Родины" с 2,35%.

По данным облизбиркома Астраханской области, явка на 18:00 по местному времени (17:00 по Москве) составила 42,23%.

Предыдущие выборы губернатора области прошли 8 сентября 2019 года. Победителем стал Игорь Бабушкин, шедший на выборы как самовыдвиженец. Он получил 75,63% голосов.

Напомним, что в ходе текущих выборов на юге России от наблюдателей и членов партий поступали жалобы о нарушениях. В частности, 7 сентября КПРФ пожаловалась на необоснованное удаление своего наблюдателя с избирательного участка в Батайске. Избиратели со Ставрополья и Кубани заявили о принуждении к голосованию. Наблюдатели из Абинского и Северного районов Кубани, а также из Геленджика пожаловались на вбросы бюллетеней в урны.