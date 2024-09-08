Отчет избиркома о явке на выборах вызвал скепсис у астраханцев

08 сентября 2024, 11:57

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Избирком Астраханской области рапортовал, что на второй день голосования на выборах губернатора явка избирателей возросла. Итоги выборов предопределены заранее, заявили местные жители, комментируя в соцсети отчет облизбиркома. Некоторые из них также указали на плохую организацию избирательной кампании.

Как информировал "Кавказский узел", по данным избиркома Астраханской области, явка на выборах губернатора региона по итогам первого дня голосования составила 21,52%, по итогам второго дня голосования явка избирателей составила 34,97%.

Федеральный центр не заинтересован в смене губернаторов в регионах юга России, предпочитая уже проверенные кадры, заявили 1 сентября опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Отчет избиркома Астраханской области о явке избирателей во второй день голосования на выборах губернатора опубликовал 7 сентября в соцсети "ВКонтакте" паблик "Типичная Астрахань", на который подписано более 112 тысяч пользователей. На 11.55 мск 8 сентября этот пост набрал 10 отметок с реакцией пользователей и 23 комментария.

"И так уже известно, кто будет", – написал пользователь с ником Тоха Лев.

"Я в кои-то веки решила проголосовать. Привезла маму на избирательный участок, благо я на машине, а его перенесли, мы поехали в другой. Адреса разделили, поехали по указанному адресу, еле нашли. В жилом доме в подъезде на домофоне нажать "4". Избирательный участок № 249 разбили - на Максаковой (Пенсионный фонд) и Савушкина, 35! Это ужас. Хорошо маму на машине возила, сама она бы не дошла. После этих путешествий и передумала голосовать", – рассказала Екатерина Чернявская.

"Екатерина, это ничего, за вас проголосуют за нужного кандидата сами", – сыронизировал ей в ответ Саша Сергеев.

"В точку", – согласилась с ним Екатерина Чернявская.

Пост с отчетом облизбиркома о явке избирателей на второй день голосования был также опубликован в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Астрахань Online". На 11.55 мск 8 сентября эта запись набрала 15 отметок с реакцией пользователей и 10 комментариев.

"В сообществе "Астраханская область" (правительство АО) разместили информацию о количестве жителей, проголосовавших на второй день голосования (07.09.2024 года) на 20.00. Но сама новость размещена в 19.40. Знали заранее о количестве проголосовавших?" – спросил Олег Орлов.

"Астраханцев около 500 тысяч, как у вас при 30% получилось 200 тысяч?" – задался вопросом Артём Круглов.

"Вероятно речь идет об Астраханской области", – предположил Алексей Мухин.

"Алексей, тогда где 70 тысяч потеряли?" – спросил Артём Круглов.

Напомним, в ходе текущих выборов на юге России от наблюдателей и членов партий поступают жалобы о нарушениях. В частности, 7 сентября КПРФ пожаловалась на необоснованное удаление своего наблюдателя с избирательного участка в Батайске. Избиратели со Ставрополья и Кубани заявили о принуждении к голосованию. Наблюдатели из Абинского и Северного районов Кубани, а также из Геленджика пожаловались на вбросы бюллетеней в урны.

Материалы о подготовке и ходе выборов публикуются на тематической странице "Кавказского узла" "Выборы-2024: юг России".

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