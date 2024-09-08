Избиркомы регионов юга России рапортовали о росте явки на второй день голосования

08 сентября 2024, 09:08

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По итогам второго дня голосования на выборах глав регионов и выборах депутатов явка избирателей в Астраханской области составила 34,97%, в Волгоградской области 42,48%, в Калмыкии более 47%, на Кубани 16,99 %, а на Ставрополье 36,74%, отчитались региональные избиркомы.

Как информировал "Кавказский узел", согласно данным избиркомов, по итогам первого дня голосования на выборах глав регионов и выборах депутатов, в Астраханской области явка избирателей составила 21,52%, в Волгоградской области – 31,08%, в Ростовской области – 21,82%, в Калмыкии – более 27%, а в Ставропольском крае – 14%.

По итогам второго дня голосования на выборах губернатора Астраханской области явка избирателей составила 34,97%, отчитался 7 сентября в своем телеграм-канале облизбирком.

Явка избирателей на выборах губернатора Волгоградской области и выборах депутатов Волгоградской областной думы составила 42,48%, сообщил сегодня региональный избирком на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

В Калмыкии явка избирателей по итогам второго дня голосования составила более 47%, отчитался избирком республики 7 сентября на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

В Краснодарском крае общая активность избирателей на муниципальных выборах составила 16,99 %, рапортовала краевая избирательная комиссия 7 сентября на своей странице во "ВКонтакте".

Явка по итогам второго дня голосования на выборах губернатора Ставрополья составила 36,74%, проголосовали почти 700 тысяч ставропольчан, сообщил председатель крайизбиркома Сергей Тарасов, слова которого 7 сентября приведены 7 сентября на странице комиссии во "ВКонтакте".

"Кавказский узел" также писал, что от наблюдателей и членов партий поступают жалобы о нарушениях во время выборов в регионах юга России. В частности, 7 сентября КПРФ пожаловалась на удаление своего наблюдателя с избирательного участка в Батайске, Избиратели со Ставрополья и Кубани сообщили о принуждении к голосованию. Кандидат в депутаты Госдумы Наталья Оськина заявила, что члены избиркома допустили нарушения при голосовании.

Материалы о подготовке и ходе выборов публикуются на тематической странице "Кавказского узла" "Выборы-2024: юг России".

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