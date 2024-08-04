Аналитики назвали безальтернативными выборы губернатора Волгоградской области

04 августа 2024, 18:55

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Исход выборов губернатора Волгоградской области предопределен, поскольку кандидаты, зарегистрированные наряду с действующим главой области Андреем Бочаровым, выполняют роль статистов и не ведут агитационную кампанию, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", выборы губернатора Волгоградской области пройдут с 6 по 8 сентября. Избирком утвердил пять кандидатов. Действующий губернатор Андрей Бочаров выдвинут от "Единой России", депутат облдумы Евгений Кареликов – от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость". В качестве кандидатов зарегистрированы также Алексей Васютенко от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", Алексей Кононенко от ЛДПР и Олег Дмитриев от КПРФ.

В сентябре 2019 года Бочаров, возглавляющий область с 2014 года, набрал 76,81% голосов на выборах. В июне 2024 года он объявил о своем выдвижении на третий пятилетний срок. Путин поддержал его выдвижение, хотя еще в апреле был недоволен темпами расселения аварийных домов и рождаемостью в регионе.

Журналист Вячеслав Лемкус, который отслеживает выборы в Волгоградской области с 2012 года, назвал "статистами" четырех человек, зарегистрированных наряду с Бочаровым на предстоящих губернаторских выборах.

Их бледные тени появятся на миг на политическом небосклоне и безропотно исчезнут после избрания Андрея Бочарова

"Качество кандидатов, отсутствие у них пассионарных задатков, сосредоточенность на аппаратной работе, существование их в строгих рамках устоявшегося в стране политического бытия — все это говорит о том, что это обыкновенные статисты. Их призвали лишь за тем, чтобы показать видимость выборов, коих в нашей стране нет уже с четверть века. Их бледные тени появятся на миг на политическом небосклоне и безропотно исчезнут после избрания Андрея Бочарова губернатором области", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Наиболее заметным из этой группы кандидатов Лемкус считает Алексея Васютенко, который занимает пост заместителя главы комитета по ЖКХ, дорожному хозяйству и самоуправлению в Волгоградской гордуме, а также возглавляет областной филиал «Федерации кикбоксинга».

"То, в каком состоянии сейчас ЖКХ и самоуправление в областном центре, говорит о качестве работы думского комитета и, в частности, его главы Васютенко. Чуть лучше положение с дорогами в городе. Они все же и ремонтируются и строятся, хотя не в должном объеме. Понятно, что здесь городская дума бессильна противоборствовать с аппаратом губернатора. Все ресурсы и распоряжения поступают именно из этого аппарата. Но представитель, хоть и условно, но все же оппозиционной партии мог бы проявлять себя по этим вопросам активно. Такой активности у Васютенко я не замечал", - сказал Вячеслав Лемкус.

По его словам, Васютенко работает «сугубо в рамках заданного президентом России вектора»: посещает зону СВО с гуманитарной помощью, курирует спортивные клубы, проводит прием граждан в региональном отделении своей партии. «Отметился Васютенко в СМИ только в скандальном проекте по организации платных парковок в центре Волгограда. С 8 августа на восьми улицах областного центра будут работать платные парковки. Это заслуга в том числе Васютенко. В прессе и в соцсетях эту идею не жаловали. Но, по моему разумению, проект имеет рациональное зерно. Пополнят таким образом небогатый бюджет города. Наконец-то полиция начнет обращать внимание на незаконные парковки в наиболее посещаемых местах города. Кстати, в выходные с автомобилистов за парковку с синей разметкой плата взиматься не будет. Пожалуй, это самое значимое деяние Васютенко, о котором он может с гордостью говорить во время предвыборной кампании», - сказал журналист.

Алексей Кононенко, по оценке Лемкуса, «типичный статист». В ЛДПР он вступил восемь лет назад и «упорно пытался попасть во власть»: баллотировался на выборах в главы сельских поселений, в областную думу и даже в Государственную думу, но везде безрезультатно. Кононенко, по словам Вячеслава Лемкуса, оказывал помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию во время пандемии коронавируса, участвовал в ремонте памятников героям Сталинградской битвы, но вся эта работа осталась незаметной для журналистов и местных жителей.

В свободное от выборов время Алексей Кононенко работает газоспасателем

«В свободное от выборов время Алексей Кононенко работает газоспасателем на одном из химических предприятий южного промузла. В своей предвыборной рекламе он иногда обыгрывает свою специальность. Мол, спасать людей — это не только профессия, но и призвание», - сказал Лемкус.

Председатель комитета облдумы по труду, социальной политике, вопросам семьи и делам ветеранов Евгений Кареликов, по словам Лемкуса, в начале 2000-х годов пытался сделать карьеру в партии «Справедливая Россия», «но там продвижение по партийной лестнице не задалось», и Кареликов вступил в «свежесозданную» «Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость». Кареликов сразу стал одним из замов лидера регионального отделения, а после того, как тот покинул свой пост, возглавил партию.

«Работая на этом поприще, Евгений Кареликов даже был отмечен властями — получил медаль за безупречный труд, успехи в области обеспечения правопорядка и безопасности физических и юридических лиц. В чем конкретно отличился Кареликов, мне неизвестно. Но факт есть факт: награжден медалью», - заметил Вячеслав Лемкус.

По его данным, Кареликов "в основном занимался аппаратно-партийной работой". "Проводил встречи по линии своего комитета, иногда встречался с людьми в приемной партии. Но никакой правозащитной деятельности я в его работе не видел", - сказал Лемкус.

Секретаря Сталинградского обкома КПРФ Олега Дмитриева Лемкус назвал «темной лошадкой», которая «редко паслась на медийной поляне». Этот человек, по словам журналиста, ничем особо не выделялся. "Пару раз я видел его выступления на телевидении. Говорил он о подготовке к выборам в областную думу, например. Озвучивал то, о чем всегда говорят члены Сталинградского обкома — защита прав малоимущих граждан, патриотическая работа среди молодежи, отстаивание закрываемых властями маршрутов общественного транспорта", - сказал Лемкус.

Журналист отметил, что Олег Дмитриев озвучивал позицию руководства фракции КПРФ в облдуме в ходе принятия областного Социального кодекса. Тогда коммунисты выступили с резкой критикой инициативы по сокращению льгот для социально незащищенных граждан.

Коммунисты в нашем регионе превратились в некую секту, в которой властвует возрожденный ими сталинизм

«Доходило даже до акций протеста. Надо сказать, что ряд льгот коммунистам удалось отстоять. Говорил Дмитриев и о необходимости национализации банков. Впрочем, КПРФ в Волгоградской области сейчас не имеет заметных лидеров, таких, какими были Алевтина Апарина или Николай Паршин. Те умели отстаивать свои проекты. Нынешние же коммунисты в нашем регионе превратились в некую секту, в которой властвует возрожденный ими сталинизм. Говорю это серьезно, любой может проверить, посетив митинг Сталинградского обкома. Повсюду у них Сталин, и даже бюст ему установили возле своего штаба», - сказал Вячеслав Лемкус.

Юрист и правозащитник Иван Иванов также назвал предвыборную кампанию в Волгоградской области «очередным спектаклем». «Муниципальный фильтр все перекрыл. На долгие годы. Преодолеть его настоящие кандидаты не могут. Остальное — спектакль», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В соответствии с так называемым "муниципальным фильтром", для регистрации кандидата на выборы необходимо собрать подписи определенного числа депутатов представительных органов муниципальных образований или избранных на выборах глав муниципалитетов. Волгоградские активисты неоднократно протестовали против этого нововведения. "Народное волеизъявление невозможно, пока действует закон о муниципальном фильтре, который позволяет власти отсекать неугодных конкурентов, а народ лишает конституционного права избирать и быть избранным", говорится в резолюции митинга "Левого фронта", который прошел в Волгограде в сентябре 2019 года.

Предвыборной борьбы нет совсем, как и в прошлые выборы губернатора

Характеризуя кандидатов, оппонирующих действующему губернатору, Иванов отметил, что «никто из них не отмечен борьбой за интересы волгоградцев и города». «Только разговоры, что будет обновление [чиновников во власти]. Все эти кандидаты сдадутся без боя. Ни одного борца. И «Новые люди» ожидаемо слились — не выставили своих кандидатов. И в областную думу они не поддержали ни одного из общественников Волгограда. Имитация демократии. А предвыборной борьбы нет совсем, как и в прошлые выборы губернатора», - сказал Иван Иванов.

Член федерального бюро партии «Яблоко» Александр Ефимов также назвал муниципальный фильтр основной причиной, по которой его однопартийцы не выдвигают свои кандидатуры на выборах губернаторов.

Я человек опытный в политике и то не знаю этих людей

«Главная причина - муниципальный фильтр. Сбор подписей глав и депутатов муниципальных образований в поддержку выдвижения нашего кандидата в губернаторы в 2019 году был весьма печален. Они смотрели на нас с ужасом в глазах и отказывались ставить подписи. Повторять попытку сейчас, терять время бессмысленно», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла"

По поводу конкурентов Андрея Бочарова на выборах губернатора Ефимов выразился скептически. «Агитационной кампании этих кандидатов не видно: ни плакатов, ни других материалов агитации нет. Ее не существует. Я человек опытный в политике и то не знаю этих людей. Что уж говорить о простых гражданах. Это не выборы, это формальное переназначение Бочарова на должность губернатора», - сказал Александр Ефимов.

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