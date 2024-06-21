Бочаров выдвинулся на новый срок после критики от Путина

21 июня 2024, 06:06

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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выдвинул свою кандидатуру на новый пятилетний срок. Путин поддержал его выдвижение, хотя еще два месяца назад был недоволен темпами расселения аварийных домов и рождаемостью в регионе.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2019 года возглавляющий Волгоградскую область с 2014 года губернатор Андрей Бочаров набрал 76,81% голосов на выборах главы региона.

15 апреля Андрей Бочаров по видеосвязи отчитался президенту России Владимиру Путину о ситуации в регионе. Путин подчеркнул, что в Волгоградской области "в два раза больше, чем по стране, снизилась рождаемость", а "доля аварийного жилья остаётся достаточно высокой". Бочаров пообещал выполнить эти задачи и попросил поддержать его кандидатуру на будущих губернаторских выборах. Бочаров за десять лет управления регионом не преуспел и в сферах развития экономики, коммунального хозяйства и экологии, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

О своем выдвижении на третий пятилетний срок губернатор Волгоградской области объявил на организованной 20 июня встрече с общественностью. Основной темой мероприятия стали планы социально-экономического развития региона до 2034 года.

Бочаров заявил, что его работа за прошедшие десять лет позволила “стабилизировать социально-экономическую ситуацию в регионе”, но теперь, “в столь сложный период времени” он не считает правильным “снимать с себя ответственность и перекладывать ее на других”.

По мнению Бочарова, задачи по развитию региона, которые ставились в течение последних десяти лет “в целом выполнены”. Кроме того он заявил, что регион “будет и впредь оставаться Центром патриотического воспитания”.

“В период сложных вызовов и угроз я обратился к президенту нашей страны (с просьбой) о поддержке моего решения по выдвижению на должность губернатора Волгоградской области. Поэтому заявляю о выдвижении своей кандидатуры. Только вперед! Вперед в будущее”, - цитирует слова губернатора официальный Telegram-канал областной администрации.

В ходе мероприятия Путин по видеосвязи поддержал выдвижение Бочарова.

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