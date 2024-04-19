Волгоградцы сочли справедливыми претензии Путина к Бочарову

19 апреля 2024, 23:30

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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров по итогам десяти лет управления регионом не преуспел в сферах развития экономики, коммунального хозяйства и экологии, не менее важных, чем проблема расселения аварийных домов и рождаемость, на которые указал главе региона президент России. Жители одного из аварийных домов в Волгограде пожаловались, что состояние здания неуклонно ухудшается, а власти обещают переселение не раньше 2025 года.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2019 года возглавляющий Волгоградскую область с 2014 года губернатор Андрей Бочаров набрал 76,81% голосов на выборах главы региона.

15 апреля Андрей Бочаров по видеосвязи отчитался президенту России Владимиру Путину о ситуации в регионе. Значительная часть его выступления была посвящена поддержке участников специальной военной операции на Украине, следует из расшифровки беседы, опубликованной на сайте Кремля. В ответ Путин подчеркнул, что в Волгоградской области "в два раза больше, чем по стране, снизилась рождаемость". "Всё-таки в два раза – многовато", - сказал он. Указал Путин и на то, что "доля аварийного жилья остаётся достаточно высокой". Бочаров пообещал выполнить эти задачи и попросил поддержать его кандидатуру на будущих губернаторских выборах. "У Вас всё на марше, что называется, и я, безусловно, желаю Вам удачи. С людьми надо, конечно, работать, с тем чтобы показать результаты того, что сделано, и напрямую в диалоге с жителями определить приоритеты на ближайшее время. Как обычно, мы с Вами в постоянном контакте, так что я всегда тоже в Вашем распоряжении", - заявил в ответ глава государства.

За десять прошедших лет ситуация в Волгоградской области не изменилась, считает политолог Сергей Бойко. "Как была (Волгоградская область) депрессивным регионом России, так и остается таковым. Задачи по модернизации областной экономики решены не были. Например, проблема бурового завода не была решена. Коррупция осталась. Бочаров - типичный путинский ставленник. Как хозяйственник он слабый, исполнитель среднего уровня. Типичный военный, поставленный на пост главы области. Худо-бедно справляется и больших катастроф не допускает", - сказал Бойко корреспонденту "Кавказского узла".

Тем не менее, он напомнил, что за время губернаторства Бочарова случилась коммунальная и экологическая катастрофа из-за аварии на канализационном коллекторе в Волгограде. "Говорили ему, надо привлекать инвестиции для реконструкции коллекторов (канализации в Волгограде). Он не послушал. Решил не связываться с малодоходным проектом. В результате 100 тысячный район областного центра остался без воды и тепла в холодное время года, центр города затопило клоакой", - рассказал Сергей Бойко.

27 октября 2022 года из-за аварии на канализационном коллекторе 18 тысяч домов в Советском и Ворошиловском районах Волгограда остались без горячей и холодной воды. В зону отключения попало около 190 тысяч жителей города, там был введен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Андрей Бочаров распорядился возобновить подачу воды горожанам до конца суток 31 октября, но это поручение не было выполнено, мэрия сослалась на "сложную геометрию стыков трубопровода". Пользователи соцсети призвали губернатора не давать пустых обещаний, в итоге Бочаров отчитался об устранении аварии 4 ноября.

Политолог заметил, что Андрей Бочаров являет собой пример того, "какими будут у нас региональные управленцы в текущем десятилетии". По мнению Бойко, военные войдут во власть в регионах, "а это слабый, склонный к коррупции, но беспрекословно исполняющий волю федерального центра контингент — такова новая региональная элита" в период СВО.

Бойко считает, что Волгоградская область — депрессивный регион, ниже среднестатистического российского уровня. Сильного промышленного производства, внедрения прорывных технологий здесь не наблюдается. Работает все за счет старого советского наследства. "Потенциал у области есть — природный, промышленный, людской, туристический. Но все делается по-местечковому. В ближайшие 10 лет экономику России ожидает стагнация. Всему виной огромные расходы на СВО, ограниченность трудовых ресурсов и инвестиций", - заявил политолог.

Сергей Бойко отметил рекордно низкий уровень официальной безработицы в Волгоградской области. Но это, по его мнению, не характеризует работу губернатора положительно, так как "ощущается острая нехватка трудовых ресурсов". "Решить проблему могли бы трудовые мигранты и автоматизация, перевооружение промышленности, вложение инвестиций. Но все эти факторы у нас ограничены. Рост ВВП сейчас осуществляется за счет раскачки оборонного комплекса. Мощности загружены полностью. Доступа к новым технологиям стран Запада и Китая нет. Все это приводит к стагнации экономики как в стране в целом, так и в Волгоградской области", - сказал политолог.

В Волгоградской области зафиксирован самый низкий уровень безработицы 0,25% — это минимум в новейшей истории региона. С начала 2023 года в Волгоградской области трудоустроены почти 15,5 тыс. человек, отчиталось правительство Волгоградской области 19 декабря 2023 года в своем Telegram-канале.

Бойко отметил, что так как регион стал депрессивным - из него уезжает молодежь. Молодые люди не видят "радужных перспектив в Волгограде", и переезжают в Москву, в Самарскую область, в города Краснодарского и Ставропольского края. "В связи с этим и крайне низкий уровень рождаемости", - считает Сергей.

По решению проблемы переселения граждан из аварийного жилья Волгоградская область занимает срединное место, считает политолог. Он отметил, что в Волгограде наблюдался строительный бум. Но ограничения в строительной сфере тормозят этот процесс. Центральный банк в целях борьбы с инфляцией поднял ставки рефинансирования, ограничил льготную ипотеку. Строительная отрасль страны теряет возможности по наращиванию своих мощностей. Государственные инвестиции (в закупку жилья) не вкладываются. "За счет чего решать проблему? Она есть и в ближайшее время будет только усугубляться", - предположил Сергей Бойко.

Политолог отметил, что Андрей Бочаров - боевой офицер, герой России. Орден он получил «за блестящее исполнение боевой операции». Тема СВО ему крайне близка, так как он себя отождествляет с армией. "Понятно, что тему СВО он будет эксплуатировать. Пиар-команда у него слабая. Используют традиционные средства (региональное телевидение, радио, печать). В средства альтернативные, неформальные (социальные сети Интернета) он не вкладывается. Думаю, его поправит администрация президента в этом вопросе", - подытожил политолог Сергей Бойко.

Качество работы губернатора можно оценивать по осуществлению крупных проектов и решению социальных проблем в регионе. Так, "бесспорной заслугой Бочарова" стало строительство стадиона "Волгоград-Арена» на месте старого городского стадиона, считает волгоградский журналист Вячеслав Лемкус. "Проект, конечно типовой, федеральный. Стадион этот монофункциональный — предназначен только для футбола, который в регионе не развит совсем. Иных легкоатлетических соревнований на нем не проведешь. В общем, бестолковый для областного спорта стадион. Но Бочаров не опозорил регион во время Чемпионата мира по футболу", - сказал Лемкус.

Стадион "Волгоград Арена" был построен специально к чемпионату мира по футболу в России. Работы при строительстве стадиона велись круглосуточно, их выполняли более двух тысяч человек, отмечается в материале "Волгоград: цена мундиаля", подготовленном "Кавказским узлом".

Также Вячеслав Лемкус указал на успешную реализацию федеральных проектов по строительству объездной дороги вокруг Волгограда, а также улучшение ситуации с дорогами и долгостроями. "Настойчивость Бочарова возвратила городу здания Детско-юношеского центра (бывший Дворец Пионеров), кинотеатра «Победа», на обширных площадках которого разместился театр кукол. В Волгограде появились новые скверы", - подчеркнул положительные моменты в работе губернатора Лемкус.

«Но есть и провалы в его работе. Катастрофа в пойме реки Царицы обрушила авторитет Бочарова. Тысячи горожан замерзали в своих квартирах, сидели без воды, проклиная и местную власть, и федеральную. Изношенность коммунальной инфраструктуры города известна всем. Но почему-то Бочаров не выбивает на решение проблемы инвестиции из федерального бюджета. Невнимателен Бочаров и к проблемам экологии. Южный промузел постоянно чадит, дубравы в Волго-Ахтубинской пойме вырублены под строительство дороги, компенсационные посадки гибнут. Толку от них никакого. Хутора в Городищенском районе хронически лишены качественной питьевой воды. Не выделяется финансовая поддержка природным паркам. «Зеленое кольцо» вокруг Волгограда постепенно исчезает. Скандалы постоянные по вопросам выделения квартир детям-сиротам", - перечислил часть нерешенных областных проблем Вячеслав.

В июне 2021 года стало известно, что Минприроды России разрешило строить дорогу через Волго-Ахтубинскую пойму, вырубив для этого часть рощи. Волгоградские активисты проводили неоднократные акции протеста, потребовав прекратить строительство дороги и рассмотреть альтернативные проекты, которые не затронут зеленые насаждения. Но рабочие вновь начали вырубку деревьев в Волго-Ахтубинской пойме.

Одним из «провалов» губернатора Андрея Бочарова Вячеслав Лемкус назвал "вымирание населения области". Журналист привел статистические данные, представленные Росстатом за 2023 год.

"Родилось в этом году на одну тысячу младенцев меньше, чем в предыдущем году (16775 младенцев в сравнении с 17622 в 2022 году). Умерло же в 2023 году 31 551 жителей области. То есть на одного родившегося волгоградца приходится двое умерших. Подобное явление я и называю вымиранием населения", - пояснил Вячеслав Лемкус.

Лемкус сравнил правление Андрея Бочарова с работой его предшественников. Так, во времена Николая Максюты (глава администрации Волгоградской области с 1997 по 2010 года - прим. "Кавказского узла") область не получала "в должной мере федеральные средства, в которых тогда очень нуждалась". ""Красный" губернатор не мог наладить контакт с Москвой", - вспомнил Вячеслав Лемкус.

Анатолий Бровко (глава администрации Волгоградской области с 2010 по 2012 годы - прим. "Кавказского узла") не успел себя никак проявить, «так как отработал два года». "Бровко запомнился волгоградцам пиар-войной с мэром города Романом Гребенниковым (занимал пост мэра с 2007 по 2011 годы - прим. "Кавказского узла"). Пока они воевали между собой экономика области шла на спад", - отметил журналист.

Сергей Боженов (глава администрации, а затем и губернатор Волгоградской области с 2012 по 2014 года - прим. "Кавказского узла"), по словам журналиста, "прославился на всю страну коррупционными скандалами, кумовством, прожектерством и пиар-кампаниями на фоне дальнейшего экономического спада в регионе». Все три губернатора, по мнению Лемкуса, использовали местные СМИ в качестве своих инструментов для «политических манипуляций». "Бочаров же в открытую не пиарится. Этим он от предшественников и отличается. Герой России сразу при вступлении в должность отказался от услуг местных элит. Они ему не нужны. Ему незачем поддержка местных бонз. Его поддерживает сам президент - и политически, и федеральным бюджетом. Все попытки его (Бочарова) как-то опорочить — бессмысленны. В пьяных скандалах на публике он не замечен, в коррупционных - тоже. Бочаров стабилен и несокрушим, как скала", - сказал Вячеслав Лемкус.

С его мнением согласна специалист по связям с общественностью Алена Порываева. Она назвала пиар-кампанию, проводимую сейчас командой Андрея Бочарова, "пассивной". "Нужно ли повышать узнаваемость Бочарова? Скорее всего, нет. Он в этом не нуждается. Нужно ли преображать его публичный образ, восстанавливать его репутацию? Тоже нет. В скандалах не замечен. Бочаров - сформированный управленческий бренд. Обеспечен бюджетным федеральным запасом президентской поддержки. Тратиться на дополнительные пиар-инструменты, отвлекать на это свое внимание конкретно ему не нужно», - кратко высказала свое мнение Алена Порываева.

Одной из главных претензий президента в адрес действующего губернатора Волгоградской области была неспешная работа по расселению граждан из аварийного жилья.

По данным комитета строительства Волгоградской области, в конце 2022 года в регионе было 856 аварийных домов. Из них на 2024 год большая доля пришлась на областной центр — 676 домов (12% от общего числа домов в Волгограде). В предварительный план по сносу ранее расселенных аварийных домов в 2024 году вошли 17 зданий в Красноармейском, Кировском, Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах города. Последний реестр многоквартирных домов, подлежащих сносу, был подготовлен 1 апреля 2022 года. В 2023 году было снесено 36 аварийных домов. Более 1100 человек переехали в новые квартиры либо получили денежные компенсации. К 2025 году власти планируют переселить не менее 10 тысяч волгоградцев.

Подобные темпы переселения из аварийного фонда, по мнению Сергея Бойко и Вячеслава Лемкуса - "крайне низки". "Этот бег улитки указывает на неспешность работы губернатора и его команды в решении столь важной задачи", - заявил Вячеслав Лемкус.

В начале января 2024 года "Кавказский узел" сообщал, что в аварийном доме №29 по улице 2-я Динамовская в Красноармейском районе Волгограда разрушаются крыша, потолки и стены, не раз горела проводка, но власти так и не переселили людей, хотя оставаться в доме опасно для жизни, пожаловались тогда жильцы корреспонденту Кавказского узла.

Сегодня корреспондент "Кавказского узла" вновь пообщался с жильцами этого дома. Инвалид второй группы Артем Пичугин проживает на первом этаже двухэтажного дома. Он подчеркнул, что дому в этом году исполнилось 70 лет. В послевоенные годы он, как и многие многоквартирные дома в микрорайоне, строился по типовому проекту «как временное здание» общей площадью 683 квадратных метра. Пять лет назад управляющая компания «Алые паруса» взяла этот дом под свою опеку. Но после того как 2 июня 2020 года дом был признан аварийным, какие либо ремонтные работы и уход за домом прекратились, рассказал Артем. "После вашей публикации к нам приходили ремонтники. Они установили двери в подъезд, залатали потолки. Ну и все. Трубы отопления как текли, так и текут. В подъезде на первом этаже стоит вода. Перепрыгиваем по мосточкам", - сказал Артем.

Пенсионерка Татьяна Мамонова подрабатывает дворником. Она проживает на втором этаже аварийного дома. По словам женщины, крышу с января так и не отремонтировали. "К крыше ремонтная бригада не прикасалась. На чердаке крыша дырявая как решето. Сейчас, наверное, еще хуже стало", - сказала женщина.

Временно безработный съемщик квартиры на первом этаже, представившийся Сергеем, сообщил об опасности старой электропроводки в доме. "Дом с деревянными перекрытиями — полыхнет как порох. Конечно, надо жильцов расселять отсюда. Капремонт тут делать никто не будет", - сказал Сергей.

Все опрошенные жильцы сообщили корреспонденту, что районные власти обещали переселить жильцов их дома в 2025 году. "Но к нам чиновники не приходили. С нами не разговаривали. Ничего нам не предлагали. Это вот по телефону нам такую информацию (о переселении) давали, когда мы им сами звонили. В маневренный же фонд никто переезжать не хочет, так как там условия проживания не лучше", - пояснил Артем.

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