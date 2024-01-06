Жильцы аварийного дома в Волгограде потребовали ускорить переселение

06 января 2024, 21:42

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В аварийном доме по улице Динамовской в Волгограде разрушаются крыша, потолки и стены, не раз горела проводка, но власти так и не переселили людей, хотя оставаться в доме опасно для жизни, пожаловались жильцы. Проживание в аварийном доме нарушает конституционное право граждан на безопасную среду обитания, указал юрист.

Корреспондент "Кавказского узла" побывал сегодня в аварийном доме №29 на улице 2-я Динамовская в микрорайоне Заканалье Красноармейского района Волгограда. Дом находится по соседству со зданием районного суда.

Инженер-строитель Аркадий Зуев рассказал корреспонденту, что дом был сдан в эксплуатацию в 1954 году. "Весь этот микрорайон, включая дома на улице 2-я Динамовская строили в основном пленные немцы. Сейчас около половины домов либо признаны аварийными, либо подлежат капитальному ремонту в связи со значительным физическим износом. Например, на этой улице девять домов признаны аварийными", - сказал Аркадий Зуев, указывая на улицу 2-я Динамовскую.

По словам Зуева, на улице 2-я Динамовская двухэтажные многоквартирные дома имеют "оригинальную сталинскую архитектуру". Их отличает, помимо декорирования, кирпичная кладка, деревянные перекрытия и приточная вентиляция.

"Изначально это были двухэтажные общежития. Имелся один подъезд. По коридору на каждом этаже по 14 жилых комнат. В этом доме 28 комнат. Проживают 53 человека. В 90-е годы во многих домах на этой улице помещения были приватизированы, превратились в квартиры. В этом доме сохранилось общежитие. Здесь стали собирать взносы на капремонт в 2014 году. Из собранных средств израсходовали на капремонт около 267 тысяч рублей. Но толку от этого ремонта было мало. В 2020 году дом был исключен из программы капремонта и признан аварийным", - рассказал о доме №29 инженер Зуев.

Сквозной вход в подъезд дома не имеет дверей. Они выломаны. С улицы в подъезд протянуты трубы отопления и водоснабжения. Теплозащиты на них нет. Бездомные собаки свободно гуляют по коридорам. Все стены коридоров обшарпаны. Видна кирпичная кладка. На уровне потолка протянуты электропровода. Во всех комнатах плохо работает вентиляция, так как воздуховоды завалены штукатуркой и мусором. Из-за этого в комнатах спертый воздух, а на стенах образуется черная плесень, сообщил корреспондент "Кавказского узла", посетивший аварийное здание.

На первом этаже с 1993 года проживает Артем Печугин. Молодой человек является инвалидом второй группы. Пять лет он был прикован к постели. Как только болезнь отступила, Артем с помощью брата и друзей приступил к ремонту своей комнаты и общественных помещений. "Сами все делаем. За собственные деньги. Брат помог комнату отремонтировать. Обои вот наклеили, вставили стеклопакет. Я с помощью друзей отремонтировал туалет. Поставил новый унитаз, душ оборудовал. Стены облицевал. Смотрите, там под облицовкой разруха какая", - сказал Артем, показывая ужасающее состояние стен за облицовкой.

Артем рассказал, что он получает пенсию, 11 400 рублей. После выплаты алиментов остается немного. На эти деньги он умудряется содержать себя и как-то приводить в порядок свое жилище. "Полы не могу заменить. Видите, опасно по ним ходить, проваливаются. Проводку сами тянули, так как был пожар из-за замыкания. Потолки обрушаются. Здесь вообще опасно жить", - сказал Артем.

По его словам, власти не предлагали жильцам аварийного дома жилье для переселения. "Жаловался в управляющие компании (ООО "ГУК"). Но толку не было. Недавно разместили информацию о состоянии дома в соцсетях. 23 декабря сюда приходили из следственного комитета, проводили проверку. Результат пока неизвестен", - сказал Артем.

Пенсионер Юрий Бекнулаев показал состояние общественных пространств на втором этаже здания. Он указал рукой на угол лестничной клетки, покрытый подтеками и плесенью. "Видите, кабель в трубе идет. Туда вода попадет, и вспыхнет это все скоро. Перекрытия здесь деревянные. Сгорим в одночасье", - возмутился жилец аварийного дома.

Пенсионерка Лидия Артюшенко живет в этом доме с 1973 года. По ее словам, дом был всегда чистый и уютный. Разрушаться он стал в 1990-е годы. В 2010 году терпение женщины закончилось, и она стала писать жалобы во все инстанции. Но результат оказался мизерный. "Подлатают то тут, то там. Но капитальный ремонт - такой, какой нужно - не проводили ни разу", - посетовала женщина.

Со слезами на глазах Лидия Артюшенко показала журналисту свою комнату. Угол комнаты, в которую упирается кровать женщины, наполовину обрушился. В потолке зияет дыра. Оголенные кирпичи стен покрыты черной плесенью. "Я не могу сделать ремонт в комнате. Потолок рушится. На голову мне может упасть кусок штукатурки. С улицы стену продувает. Во время дождей угол течет. Розетка искрила. Пришлось электричество временно отключать", - возмутилась пенсионерка.

Жительница дома Татьяна Криулина показала состояние коридора на втором этаже. В одном месте на потолке видны обрушения перекрытия и штукатурки. Та же картина на общественной кухне. "Крыша, как решето. Ходить по чердаку опасно. Можно провалиться. Во время дождей течи повсюду", - возмутилась Криулина, сказав, что крыша течет уже около 20 лет.

Женщина рассказала о "слухах", что их аварийный дом будут сносить в 2025 году. Но жильцы никаких разъяснений от районной администрации и мэрии по расселению так с 2020 года и не получали. "Мы жалобы писали. Какие-то ответы нам приходили. Но это было давно, переписка не сохранилась. Недавно (после размещения информации о доме в соцсетях) трижды к нам приходили из управляющей компании. Была проверка Следственного комитета. Результат пока неизвестен", - развела руками Татьяна Криулина.

Познакомившись с условиями проживания жильцов дома №29 на улице 2-я Динамовская, юрист Сергей Иващенко заявил о признаках нарушения конституционных прав граждан (статья 40 Конституции РФ). По словам юриста, жильцы проблемного дома не обеспечены "здоровой и безопасной средой обитания". Он также обнаружил здесь нарушения положений статьи 32 Жилищного кодекса РФ и Федерального закона №185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию ЖКХ".

"Если комиссия признала многоквартирный дом аварийным, жильцы должны быть выселены из него в течение двух дней. Дальнейшее пребывание людей в аварийном доме опасно для их здоровья и жизней. В антисанитарных условиях, в здании, в котором происходит обрушение конструкций и искрит проводка, проживать нельзя. Жильцам мэрия, как минимум, должна предоставить квартиры маневренного фонда", - сказал Сергей Иващенко.

Степень виновности чиновников, по словам юриста, должна определить прокуратура. Для этого жильцы должны написать жалобы в прокуратуру и в Роспотребнадзор, посоветовал Сергей Иващенко.

"Кавказский узел" также писал, что глава Следкома Александр Бастрыкин поручил провести проверку на нарушение жилищных прав волгоградцев, которые пожаловались ему, что их многоквартирный дом находится в аварийном состоянии и непригоден для проживания, а обращения к властям не дают результатов.

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