Волгоградцы упрекнули губернатора в пустых обещаниях после срыва сроков подачи воды

01 ноября 2022, 12:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Пользователи соцсети призвали губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова не давать пустых обещаний после невыполнения его поручения о том, чтобы вода начала подаваться жителям 31 октября. Мэрия Волгограда пояснила, что работы на месте аварии продолжаются из-за сложной геометрии стыков трубопровода.

Как сообщал "Кавказский узел", 31 октября пресс-служба мэрии Волгограда подчеркнула, что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ранее дал указание, чтобы подача воды была возобновлена волгоградцам до конца суток 31 октября. Городская администрация заявила, что это поручение будет выполнено.

На 29 октября из-за крупной аварии на канализационном коллекторе без воды оставались около 190 тысяч жителей Ворошиловского и Советского районов Волгограда. Специалисты установили, что причиной аварии стало нарушение строительных норм. По их данным, часть коллектора была изготовлена не из бетона, а из металла. Эта его часть была сильно изношена и проломилась под воздействием намокшего от дождей грунта.

Запись о том, что власти сорвали обещанные волгоградцам сроки возобновления подачи воды, была минувшей ночью размещена в соцсети "ВКонтакте" в группе "Волгоград", на которую подписаны почти 271 тысяча пользователей. На 12.40 мск этот пост набрал 206 отметок с реакцией пользователей и 22 комментария. Часть их авторов раскритиковала чиновников.

"Не понимаю, зачем постоянно обманывать? Ну, сказал бы, земляки, держитесь, авария серьёзная, делаем всё возможное. Откуда эта привычка сказать народу, и не нести ответственности?" – задалась вопросом Наталья Рауд.

"Ну и перспектива. То есть, воду можно не ждать?" – спросила Елена Федотова.

"До последнего верила и ждала", – отметила Алия Абуканова.

"Бочаров сказал, Бочаров не сделал. Типичный представитель "ЕдРа", – считает Eugene Sholich.

Публикация о том, что волгоградцы остаются без водоснабжения была также размещена минувшей ночью в соцсети "ВКонтакте" в группе "Типичный Волгоград", на которую подписаны почти 302 тысячи пользователей. На 12.40 мск эта запись набрала 306 отметок с реакцией пользователей и 262 комментария.

"Ворошиловский район, сегодня уже 1 ноября, никакой воды и в помине нет. Обещали к концу 31-го числа дать. Где она, эта вода? Бочаров, у вас расходятся ваши обещания. Реальность и обещания – это не ваше", – считает Наталия Васильева.

"Сутки 31 октября уже завершились, хотелось бы услышать официальное заявление", – написала Мария Молчанова.

"Ни воды, ни тепла! Вот и весь губернатор", – отметил Игорь Гончаров.

"На дворе 01.11.2022 года. Отключили отопление. Вчера 31.10.2022 года было хотя бы отопление.

"Главное выполнять приказы", – написал Руслан Алиев.

Другая часть комментаторов отреагировала с иронией. "Так он год не озвучил. Но платежки за отопление пришли. Как весной, так и осенью своего не упустят", – заявила Карина Зайцева.

"Он же не говорил 31 октября какого года", – отметил также Алексей Горкин.

"Обещанного три года ждут", – написала Марианна Паршина.

"Мало-ли что он там поставил. Трубам виднее, когда", – написала Наталья Кузнецова.

Рабочие ведут монтаж трубопровода на одной из двух ниток канализационного коллектора. Возобновив работу одного из двух трубопроводов, службы смогут восстановить подачу воды. Работы продолжаются из-за сложной геометрии стыков трубопровода, пояснил администратор страницы мэрии Волгоградской области в комментарии под публикацией.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей соцсети.

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