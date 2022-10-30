Нарушение строительных норм названо причиной масштабной аварии в Волгограде

30 октября 2022, 13:18

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Часть канализационного коллектора, из-за повреждения которого без воды остались около 200 тысяч жителей Волгограда, вместо бетона была выполнена из металла, что является нарушением технологии. Металлическая труба была сильно изношена и проломилась под воздействием намокшего от дождей грунта, сообщили местные власти.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 октября главный инженер ООО "Концессии водоснабжения" Игорь Стоматов заявил, что по одной из версий причиной аварии на железобетонном канализационном коллекторе мог стать его износ из-за длительного срока эксплуатации.

Без воды из-за аварии на сливном коллекторе по состоянию на 29 октября оставались около 190 тысяч жителей Ворошиловского и Советского районов Волгограда, там введен режим чрезвычайной ситуации.

Утром 30 октября аварийные бригады добрались до разрушенных труб канализационного коллектора. Специалисты пришли к выводу, что коллектор проложен с нарушением требований, сообщила сегодня администрация Волгограда.

"Очистка места повреждения показала, что канализационный коллектор на данном участке не соответствует данным топографической съёмки – вместо бетонных конструкций на 150-метровом отрезке проложены трубы из металла, не предназначенного для подобных сетей", – сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации Волгограда.

Коллектор был изготовлен в 1970-е годы и нет возможности установить, почему он был выполнен с нарушениями. "К настоящему времени металлическая труба получила высокую степень износа и проломилась под воздействием намокшего от дождей грунта", – подчеркивается в сообщении.

Специалисты считают, что менять нужно не только поврежденную часть коллектора, а обе его нитки на участке протяжённостью около 150 метров, чтобы предотвратить аварийные ситуации в будущем. Рабочие вырезают фрагменты некачественной трубы, параллельно продолжаются земляные работы – траншея разрабатывается на всем участке вплоть до канализационной камеры.

В Telegram-канале администрации Волгограда также опубликован ролик, на кадрах которого показана бригада, работающая на месте аварии. На видео показаны экскаваторы, раскапывающие грунт, на дне траншеи работают рабочие.

Напомним, 28 октября волгоградцы пожаловались на плохую организацию подвоза воды, подача которой была прекращена после аварии на сливном коллекторе.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен - вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.