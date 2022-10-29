Волгоградцы пожаловались на отсутствие подвоза воды после аварии

29 октября 2022, 09:14

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Из-за аварии в Волгограде около 200 тысяч жителей остались без горячей и холодной воды, информировала прокуратура. Ведомство потребовало возбудить уголовное дело. Волгоградцы пожаловались в соцсети "ВКонтакте", что для жителей некоторых улиц не был организован подвоз воды.

Как сообщал "Кавказский узел", волгоградцы неоднократно жаловались на проблемы с водоснабжением. Так, 21 августа они указали, что в несколько многоквартирных домов в Волгограде больше двух суток вода подавалась с перебоями, а подвоз воды не организован.

Из-за аварии на канализационном коллекторе в Волгограде, в Советском и Ворошиловском районах города прервано снабжение горячей и холодной водой 18 тысяч домов, сообщила на своем сайте 28 октября прокуратура Волгоградской области.

Ведомство отметило, что направило в следственные органы постановление о возбуждении уголовного дела о ненадлежащем выполнении работ и оказании услуг жителям, не отвечающих требованиям безопасности.

В Ворошиловском и Советском районах Волгограда проживает около 200 тысяч человек. Местные власти отчитались, что местным жителям организован подвоз воды, передал 28 октября "Волгоград Онлайн".

Запись о том, что часть жителей Волгограда осталась без воды из-за аварии, была размещена минувшей ночью во "ВКонтакте" в группе "Жесть Волгограда", на которую подписаны около 111 тысяч пользователей. На 09.15 эта публикация набрала 37 комментариев. Пользователи при этом не поставили ей ни одной отметки "нравится".

"Где график подвоза на выходные?" – спросил Евгений Прожилов. "Куда возят? Как узнать где?" – написала Дарья Тупикина.

"На Тимирязева был подвоз воды с часу и до трёх дня. Потом в ЖК "Комарова" тоже был подвоз воды, со стороны "Пятерочки" машина стояла с четырех и до шести, по-моему. Но скажу одно, воду не берите, она жёлтая и ржавчина на дне. Побоялась взять так – маленький ребенок в семье", – отметила Вера Кузякина.

"Где подвозят? Смешное заявление! В Советском районе, в квартале Алексеевская – проспект Университетский не было в помине подвоза воды. Ни чистой ни "жёлтой". Да и не надо. Отопления тоже нет, как в 19-м веке. Как можно подвоз на сотни тысяч людей осуществить? Естественно изначально смешно это заявление – подвоз воды. В лучшие времена на одну улицу не могли подвозить, а сейчас на два района. Ага, ну да, конечно. Это фиаско администрации", – подчеркнула Юлия Герцена.

"Не подвозили воду. В Советском районе точно", – заявила Надежда Рубцова.

Запись о том, что несколько районов Волгограда остались без горячей и холодной воды из-за аварии также была размещена минувшей ночью в соцсети "ВКонтакте" в группе " Типичный Волгоград", на которую подписаны около 301 тысячи пользователей. На 09.15 эта запись набрала 480 отметок с реакцией пользователей и 54 комментария.

"В магазине разве нельзя купить воды?" – спросил Максим Волжский. "Во многих магазинах воды уже нет", – ответила ему Оксаночка Минаева.

В "Ашане" все скупили, поставка будет только в понедельник", – написала Виктория Маргасова.

"Где подвоз воды для "новостройки" или тут не люди живут? – задалась вопросом Анна Солнцева.

"Советский, Нефтянник, вода не подвозилась! Дали точки и время, но машин не было", – заявила Татьяна Казакевич.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей соцсети.

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*21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.