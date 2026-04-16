Часть арестантов в СИЗО Таганрога прекратила голодовку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В таганрогском СИЗО после начала сухой голодовки заключенных-мусульман были проверки, положение арестантов несколько улучшилось. Некоторые заключенные еще отказываются от пищи, но намерены постепенно выходить из голодовки.

Как писал "Кавказский узел", не менее десяти заключенных-мусульман в следственном изоляторе Таганрога отказались от пищи и воды в знак протеста против систематического нарушения их прав. По словам арестованных, их неправомерно лишили личных вещей, средств гигиены, прогулок и звонков. К 9 апреля некоторые из них также нанесли себе увечья, чтобы привлечь внимание к проблемам.

Первым голодовку объявил 27 марта уроженец Нальчика Заур Дзуев, позже к ней присоединились еще девять человек, в том числе уроженец Дагестана Магомед Ханилаев, Рамазан Албеков из Чечни, выходец из Армении Гегам Ростомян, уроженец Ставрополя Рамазан Орлов и другие. Ханилаев, который был переведен в СИЗО Таганрога с еще несколькими мусульманами после захвата заложников в ростовском СИЗО-1, еще в 2024 году сообщал правозащитникам о пытках.

Инициатор голодовки в СИЗО Таганрога Заур Дзуев прекратил акцию 14 апреля, сообщила “Кавказскому узлу” его супруга Рузана Дзуева. По ее информации, часть заключенных-мусульман в этом учреждении еще голодает, хотя планирует вскоре возобновить прием пищи.

"Утром (15 апреля) пришла информация, что потихонечку все выходят из голодовки. Администрация изолятора частично идёт навстречу, но не в полной мере. Информации об оказании медицинской помощи им мне не поступало. Состояние у Заура средне стабильное", - рассказала она.

Мама Рамазана Орлова, который прекратил голодовку 8 апреля, предполагает, что некоторые из ее жалоб могли дойти до адресатов, так как в СИЗО побывала проверка.

"Из-за жалоб или просто из-за голодовки может быть, проверка пришла. Сын рассказывал, что несколько дней назад заходил к нему генерал, не местный. Разговор был о камерах наблюдения, - а я писала чтобы проверили камеры, когда его ударили и он потерял сознание. До этого приходил прокурор и спрашивал про условия; сын говорит, что тот наверное забыл, как он выглядит, так как он сделал стрижку. Сын назвал свою фамилию и попросил о личной беседе, прокурор вспомнил его. Сказал: “Сейчас приду”, и больше не пришел", - рассказала Екатерина Орлова корреспонденту “Кавказского узла”.

Разговор с генералом, который спрашивал Рамазана о камерах наблюдения, также по сути не состоялся. “Генерал ему сказал: “Ты снимаешь нас на камеру и записываешь даты”, сын ответил: “У меня нет камер, это ваши камеры все фиксируют”. Генерал ему в грубой форме сказал: “Я не прошу развернутого ответа, отвечай “да” или “нет” . Так и поговорили и генерал ушел”, - пояснила она.

Тем не менее, за проверками последовали некоторые изменения для арестованных, отметила Орлова. "Сына выводят на прогулку, в баню, положение в общем улучшилось. Не могу сказать за всех, но вроде не требуется медпомощь. Сына уже осудили и он ждет этапирования в колонию. Спросила, не боится ли он что будет еще хуже. Он сказал: “Пусть они знают, что я не буду молчать. Я их не боюсь, что будет - то будет, от предначертанного не уйдешь”, - заключила Екатерина Орлова.

Мать и сестра Гегама Ростомяна смогли уговорить его прекратить голодовку. Они подтвердили, что после проверок в СИЗО его условия немного улучшились.

"Были проверки какие-то и теперь его начали выводить раз в четыре дня на улицу на 20 минут, баня появилась на 5-10 минут. Может на данный момент еще что-то изменилось, не знаю. Звонки так и не дали совершать, вещи, лекарства, документы и средства гигиены не вернули. У всех там по разному: про других не знаю, но знаю, что не у всех одинаково", - сообщила одна из родственниц заключенного.