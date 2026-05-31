Жители восьми сёл Дагестана остались без газа после оползня

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Оползень повредил газопровод в Табасаранском районе, приостановлена подача газа жителям восьми сёл.

Как писал "Кавказский узел", 30 мая в Буйнакском районе оползень сошел рядом с селом Чанкурбе и повредил газовую трубу. Без газоснабжения остались жители пяти сёл (Кадар, Карамахи, Чанкурбе, Ванашимахи, Чабанмахи). Подача газа была восстановлена в тот же день.

Оползень сошел в селе Чурлаф Табасаранского района 30 мая в 22.25 мск, сообщило минувшей ночью в своем телеграм-канале Минэнерго Дагестана.

В результате оползня сошел со стоек межпоселковый газопровод. "Утечки газа нет. Без газа остались жители 8 населённых пунктов: Чурдаф, Кюрег, Чиле, Караг, Улуз, Кужинг, Гулли, Урзиб, а также 9 социальных объектов", - сообщило ведомство.

На место происшествия была направлена бригада специалистов. "В 22:50 [мск] подача газа прекращена путём перекрытия задвижки. Аварийно-восстановительные работы запланированы на 31 мая", - говорится в публикации.

Напомним, в конце марта - начале апреля десятки участков дорог в Дагестане были закрыты после наводнений, оползней, а в горных районах - после сходов лавин и метелей. 17 мая "Дагестанавтодор" сообщил, что на автодороге Цуриб - Арчиб в Чародинском районе в марте интенсивные осадки усугубили ситуацию с оползнями, и расчистка оползневых масс прекращена в связи с угрозой полного обрушения склона и расположенной над ним автодороги. Запланирована реконструкция трассы в обход опасного участка.

Паводки, прошедшие этой весной на Северном Кавказе, стали одними из самых разрушительных за последние годы. В Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".