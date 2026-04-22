14:53, 22 апреля 2026

Родственники заключенных в СИЗО Таганрога сообщили о завершении голодовки

СИЗО Таганрога. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=IYXLT2-cmDk

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

По словам жен арестантов таганрогского СИЗО, администрация выполнила некоторые из требований голодавших. 

Как писал "Кавказский узел", по состоянию на 15 апреля, в таганрогском СИЗО после начала сухой голодовки заключенных-мусульман были проверки, положение арестантов несколько улучшилось.

Не менее десяти заключенных-мусульман в следственном изоляторе Таганрога отказались от пищи и воды в знак протеста против систематического нарушения их прав. По словам арестованных, их неправомерно лишили личных вещей, средств гигиены, прогулок и звонков. К 9 апреля некоторые из них также нанесли себе увечья, чтобы привлечь внимание к проблемам. 

Супруга Магомеда Мария Ханилаева сообщила, что заключенные мусульмане Таганрогского СИЗО голодовку прекратили. "Так как состояние здоровья уже у многих пошатнулось, особенно у моего супруга. Конечно же мы понимали, что ни о какой квалифицированной медицинской помощи разговора быть не может, поэтому мы не можем оценить на данный момент состояние здоровья", - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

По словам Марии, просьбы заключенных в полной мере выполнены не были. "Теперь на прогулки звонки и свидания их сопровождают сотрудники спецназа, хотя раньше такого не наблюдалось. Администрация СИЗО обещала удовлетворить требования объявивших голодовку. Пока со звонками, конечно, вопрос не решен, но хотя бы водят в баню и на прогулки. Я лично Магомеда не навещала, но ездил его брат, состояние на данный момент удовлетворительное", - рассказала она.

По словам родственников Гегама Ростомяна, он вышел из голодовки некоторое время назад. "Чувствует себя нормально. Звонил за это время один раз. Личные вещи ему не вернули. Выводят гулять два раза в неделю максимум, хотя должны каждый день. Бани почти нет. Передачи отдают.", - рассказала сестра Ростомяна.

По ее словам, брата посещали адвокат и местные правозащитники, но они пока отказываются от комментариев. "Ждем, когда все будет, как должно - по закону. Был у него прокурор, спросил, что беспокоит. После этого ему дали позвонить дочери", - рассказала она.

 Рузана, жена Заура Дзуева, который также прекратил голодовку, заявила, что ситуация у мужа улучшается. "Самочувствие у него стабильное, но пока я с ним не встречалась", - отметила она.

Напомним, что первым голодовку объявил 27 марта уроженец Нальчика Заур Дзуев, позже к ней присоединились еще девять человек, в том числе уроженец Дагестана Магомед Ханилаев, Рамазан Албеков из Чечни, выходец из Армении Гегам Ростомян, уроженец Ставрополя Рамазан Орлов и другие. Ханилаев, который был переведен в СИЗО Таганрога с еще несколькими мусульманами после захвата заложников в ростовском СИЗО-1, еще в 2024 году сообщал правозащитникам о пытках.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
