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16:00, 6 июня 2026

Прокуратура Армении пригрозила сроком за уклонение от военных сборов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Неявка гражданина, призванного на учебные сборы, влечет уголовную ответственность, заявила прокуратура Армении на фоне информации о вручении повесток прибывающим из-за рубежа избирателям.

Как писал "Кавказский узел", гражданам Армении, которые приезжают из России, чтобы проголосовать на парламентских выборах, военная полиция в аэропорту вручает повестки для участия в 25-дневных военных сборах, это же касается и людей, которые приезжают из других стран. Власти пригрозили уголовным преследованием тем, кто откажется от участия в сборах. "1 июня появилось расследование, которое показывает, как Москва с помощью пророссийского блогера Мики Бадаляна организовывает перелет россиян с армянским паспортом в Армению в канун выборов. Там даже точная дата была, 4 июня. Для всех желающих они покупают билеты, то есть бесплатно дают билеты туда-обратно. Это тоже вмешательство в выборы, которое наказывается по армянским законам", - заявил политолог Арутюн Мкртчян. Антикоррупционный комитет заподозрил Бадаляна в раздаче предвыборных взяток. 

Основной поток приезжающих из России граждан Армении для участия в голосовании ожидается в последние дни перед выборами, но цифра в 100 тысяч человек выглядит завышенной. При этом те, кто согласился приехать на голосование, не обязательно поддерживают противников Пашиняна, хотя участие диаспоры в голосовании может ощутимо сказаться на распределении мест в парламенте.

В течение 2026 года объявлены учебные сборы для резервистов первого и второго разрядов первой группы запаса рядового, сержантского и офицерского составов. Согласно закону «О военной службе и статусе военнослужащего», в рамках учебных сборов находящийся в Республике Армения гражданин обязан на основании соответствующего уведомления военного комиссариата явиться в орган своего воинского учета. Прокуратура Республики Армения предупреждает, что неявка гражданина, призванного на учебные сборы, влечет уголовную ответственность, пишет News.Am.

В частности, 1-й частью 462-й статьи Уголовного кодекса предусмотрена уголовная ответственность за уклонение от объявленных учебных сборов, если оно, помимо прочего, выразилось в нарушении лицом обязанности явиться в военный комиссариат по месту своего учета. За это деяние в качестве наказания предусмотрено также лишение свободы сроком от 1 до 3 лет.

Выборы в Национальное собрание Армении состоятся 7 июня. По мнению аналитиков, партии Самвела Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и экс-президента Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах. "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

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Автор: "Кавказский узел"

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