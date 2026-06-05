Активисты оценили влияние диаспоры на итоги выборов в Армении

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Основной поток приезжающих из России граждан Армении для участия в голосовании ожидается в последние дни перед выборами, но цифра в 100 тысяч человек выглядит завышенной. При этом те, кто согласился приехать на голосование, не обязательно поддерживают противников Пашиняна, хотя участие диаспоры в голосовании может ощутимо сказаться на распределении мест в парламенте.

Как писал "Кавказский узел", гражданам Армении, которые приезжают из России, чтобы проголосовать на парламентских выборах, военная полиция в аэропорту вручает повестки для участия в 25-дневных военных сборах, это же касается и людей, которые приезжают из других стран. Власти пригрозили уголовным преследованием тем, кто откажется от участия в сборах. "1 июня появилось расследование, которое показывает, как Москва с помощью пророссийского блогера Мики Бадаляна организовывает перелет россиян с армянским паспортом в Армению в канун выборов. Там даже точная дата была, 4 июня. Для всех желающих они покупают билеты, то есть бесплатно дают билеты туда-обратно. Это тоже вмешательство в выборы, которое наказывается по армянским законам", - заявил политолог Арутюн Мкртчян. Антикоррупционный комитет заподозрил Бадаляна в раздаче предвыборных взяток.

В период с 1 по 17 мая в Армению из России въехало на 10 000 граждан Республики Армения больше, чем за тот же период прошлого года, рассказал глава Союза информированных граждан Даниел Иоаннисян.

«Эти данные предоставила нам Служба национальной безопасности Армении в ответ на наш запрос. При этом оказалось, число лиц, въезжающих через контрольно-пропускной пункт Мегри на границе с Ираном, включая граждан Армении, существенно снизилось. И в основном рост, о котором я говорю, относится к аэропорту «Звартноц» и Баграташенскому пограничному пункту. То есть наблюдается увеличение потоков как наземным, так и воздушным путем», - сказал он «Кавказскому узлу».

Он прогнозирует, что чем ближе к выборам, тем больше будет количество прибывших из РФ граждан Армении.

«Очевидно, что основному потоку избирателей, которые собираются приехать, нет смысла прибывать за месяцы до выборов. Основной поток прибудет, пожалуй, в последние дни», - указал он.

По его данным, Россия на уровне правоохранительных органов занимается мобилизацией армян, имеющих право голосовать на парламентских выборах.

«Силовики посещают их, говорят, что надо участвовать в выборах и дают визитки людей, которые занимаются покупкой билетов, а это в основном представители местной армянской диаспоры и церкви», - сказал он.

Корреспондент «Кавказского узла» проанализировал данные сайта ереванского аэропорта «Звартноц». Из России прибывает 30 рейсов в день - из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Минеральных Вод, Челябинска, Екатеринбурга, Краснодара и Самары. Средняя заполняемость самолетов 150-180 человек, то есть количество прибывающих из РФ в Армению пассажиров варьируется в среднем составляет 4500-5500 человек в день. Однако нет данных о том, сколько именно граждан Армении среди этих пассажиров. Что касается сухопутного пути, то нет открытых данных о количестве автобусов и маршруток, прибывающих из РФ в Армению.

Экономист Айк Геворгян исключает, что в Армению из РФ с 17 мая могли прибыть еще 90 тысяч граждан Армении, имеющих право голоса.

«100 тысяч человек – это довольно большая цифра даже для такой державы как Россия. Организовать приезд такого большого количества людей в преддверии выборов практически невозможно. По моим расчетам, их количество может дойти до 30 тысяч и это их максимум. И я вам хочу сказать, что нет никаких гарантий, что из этих 30 тысяч человек все проголосуют против Пашиняна. Очень многие просто воспользуются возможность за чужой счет приехать на родину, хорошо провести время, увидеться с родными, проголосовать в том числе за Пашиняна или иного кандидата и вернуться обратно в РФ», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, нет никаких инструментов контролировать процесс голосования.

«Фотографировать бюллетени нельзя, это запрещено законом, показывать бюллетень тоже нельзя, запрещено законом. Внутри избирательного участка каждый гражданин остается наедине с собой и со своим выбором. Кроме того мы забываем о тех гражданах Армении, проживающих в РФ, которые поддерживают действующую власть. Да, большинство против Пашиняна, но не все. Это тоже важно», - указал он.

Аршак Макичян, армянский активист, который опубликовал переписку с пророссийским блогером Микой Бадаляном, покупающим билеты для российских армян, отмечает, что пока невозможно назвать точное количество армян, прибывших на родину на выборы.

«Мика говорил, что на момент записи видео они уже отправили тысячи людей. Но важно понимать, что точно такие же процессы происходили и во многих других городах России, особенно в южных регионах, где живет очень много армян. Поэтому точной цифры не знает никто. Под моим видео, которым я поделился, люди тоже массово писали о подобных случаях в других городах. Причем многие отмечали, что прибывающим дают деньги прямо на руки, таких комментариев я видел уже действительно много. Насчет организации специальных автобусов я лично не слышал, но в других городах это вполне возможно, у меня просто нет с ними прямой связи. С другой стороны, сухопутные маршруты сложнее скрыть логистически, чтобы это не выглядело подозрительно. Я читал, что людям просто выдают деньги на руки. Как именно они потом проверяют и подтверждают, что человек действительно доехал до Армении и проголосовал, я не знаю. Но, к сожалению, на этот проект выделили огромные средства, так что возможно все», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Повлияет ли это критически на результаты выборов, тоже сложный вопрос, говорит он.

«Все зависит от количества людей, которое им удастся мобилизовать, но у российской пропаганды ресурсов предостаточно. Даже если сейчас это не сработает, угроза все равно останется. Подобными действиями они фактически дестабилизируют армянскую диаспору. В самой Армении вопрос о том, насколько диаспора может и должна влиять на внутренние процессы, обсуждается очень давно. К сожалению, нынешние манипуляции наглядно показывают, что такое вмешательство несет реальную опасность для армянской демократии. Думаю, этот вопрос сохранит свою остроту и на будущих выборах, поскольку Россия не прекратит попыток влиять на происходящее в Армении», - отметил он.