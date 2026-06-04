Прибывающие для голосования в Армению столкнулись с требованием пройти военные сборы

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Гражданам Армении, которые приезжают из России, чтобы проголосовать на парламентских выборах, военная полиция в аэропорту вручает повестки для участия в 25-дневных военных сборах, это же касается и людей, которые приезжают из других стран. Власти пригрозили уголовным преследованием тем, кто откажется от участия в сборах.

Как писал "Кавказский узел", попытки Москвы повлиять на исход выборов с каждым днем усиливаются. "1 июня появилось расследование, которое показывает, как Москва с помощью пророссийского блогера Мики Бадаляна организовывает перелет россиян с армянским паспортом в Армению в канун выборов. Там даже точная дата была, 4 июня. Для всех желающих они покупают билеты, то есть бесплатно дают билеты туда-обратно. Это тоже вмешательство в выборы, которое наказывается по армянским законам", - заявил политолог Арутюн Мкртчян. Антикоррупционный комитет заподозрил Бадаляна в раздаче предвыборных взяток.

Граждан Армении младше 55 лет, вернувшихся на родину из России, отправляют на обязательные 25-дневные военные сборы, пишет газета «Паст» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, цель уже начавшегося процесса — участие этих людей в голосовании на выборах 7 июня под «надзором» властей. Кроме того, газета считает, что таким образом власти пытаются запугать граждан и воспрепятствовать въезду армян в страну вплоть до дня выборов.

Лидер партии «Светлая Армения» Эдмон Марукян обратился к начальнику Генштаба с требованием убрать из аэропорта сотрудников военной полиции, раздающих повестки прибывающим гражданам Армении, пишет News.Am.

Марукян сообщил, что по имеющейся у него информации, сотрудники военной полиции находятся в пунктах пропуска аэропорта под предлогом розыска кого-то и раздают прибывающим гражданам РА повестки. Такое поведение политик расценил как неуважение к армии. Поскольку премьер-министр и министр обороны в предвыборном отпуске, Марукян обратился к главе Генштаба с требованием убрать сотрудников ВП из аэропорта.

После этого он заявил, что машины военной полиции уехали из аэропорта.

«Машины Военной полиции покинули территорию аэропорта «Звартноц»», - написал Марукян на своей странице в соцсети Facebook*.

Силовые структуры не подтверждали информацию о том, что военная полиция покинула аэропорт.

Власти пытаются запугать граждан Армении и использовать вооруженные силы в политических и предвыборных целях., заявил депутат оппозиционной фракции «Армения» Гегам Манукян, пишет Armenia Today.

"Они начали угрожать нашим соотечественникам, которые собираются приехать в Армению не только для участия в выборах, но и по разным поводам — радости, горя или отпуска», — заявил Манукян.

Военные заявили о праве вручать повестки живущим за рубежом гражданам Армении

Минобороны Армении распространило заявление о вручении повесток.

«Военная полиция Министерства обороны Республики Армения в рамках полномочий, предусмотренных законом "О военной полиции", в целях выполнения возложенных на неё задач, в том числе на пограничных пунктах пропуска Республики Армения, осуществляет служебную деятельность, направленную на содействие военным комиссариатам в постановке военнообязанных граждан на воинский учёт, призыве на обязательную военную службу, а также привлечении к мероприятиям по подготовке резервистов», - приводит сообщение ведомства News.Am.

При этом ранее сегодня министр обороны Армении Сурен Папикян опроверг сообщения о том, что уведомления о прохождении сборов вручаются непосредственно на пограничных пунктах пропуска, пишет Aysor.Am.

«Для вручения повесток существует установленный порядок. Уведомление, как правило, осуществляется в соответствии с этой процедурой. В аэропорту никому не могут вручить повестку», — подчеркнул министр.

Как я могу это исключить? То есть гражданин Армении, приехавший из России и являющийся военнообязанным, не имеет обязанностей перед Родиной?

Однако он не исключил, что гражданам Армении, прибывшим из России для участия в выборах, могут быть вручены повестки на учебные военные сборы.

«Как я могу это исключить? То есть гражданин Армении, приехавший из России и являющийся военнообязанным, не имеет обязанностей перед Родиной? Естественно, я не могу этого исключать», — заявил Папикян.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, будут ли направляться на сборы граждане, прибывшие из Франции или США, министр заверил, что данное требование распространяется на всех военнообязанных граждан.

Помощник руководителя аппарата премьер-министра Тарон Чахоян пригрозил тем, кто откажется от сборов, уголовной ответственностью

«Граждане Армении, прибывающие «за взятки» из России, будут призваны на 25-дневные учебные сборы, а кто откажется, будет привлечен к уголовной ответственности», — приводит его слова "Спутник Армения".

Напомним, Reuters сообщало о том, что Кремль планирует ввезти до 100 тысяч человек в Армению для голосования на выборах против Пашиняна. Такой наплыв избирателей может сказаться на итогах выборов. Для участия в выборах может прибыть 6–8% активного электората, считает Руководитель Союза информированных граждан Даниел Иоаннисян. "В конечном счете, за счет этих избирателей можно сформировать фракцию в парламенте", - заявил он "Кавказскому узлу"