Жители Гюмри подтвердили данные о предвыборном давлении на сотрудников военной базы

Граждан Армении, работающих на российской военной базе в Гюмри, убеждают голосовать на парламентских выборах против партии Никола Пашиняна под угрозой лишения работы. Сотрудники и предприниматели, чей бизнес ориентирован на военных, связывают с базой свое благосостояние.

"Кавказский узел" писал, что Никол Пашинян, выступая на митинге в Гюмри 25 мая, пообещал взять второй город страны и вопросы его развития "под свой контроль". Некоторые горожане высказали опасения за судьбу города в случае вывода российской базы: так, Карапет Манукян считает, что Пашинян "ведет неправильную политику против России". "Вот у меня магазин рядом с российской базой, мои основные клиенты – российские военнослужащие. Если он снова станет премьером, то будущее базы будет под большим вопросом. Может европейцы заставят Пашиняна потребовать вывода базы. Это прямой удар по бизнесам многих жителей Гюмри, мы здесь очень сильно зависим от них", - заявил мужчина.

Вскоре после начала предвыборной кампании в Армении, правозащитные организации “Союз информированных граждан” и “Ванадзорский офис Хельсинкской Гражданской Ассамблеи” сообщили о том, что база используется для прямого воздействия на избирательные процессы в Армении. “Граждане Армении, работающие на 102-й военной базе, становятся объектом давления. Граждане, позвонившие нам и пожелавшие остаться анонимными из-за опасений возможного преследования со стороны командования базы, сообщают, что их напрямую принуждают голосовать за определенную политическую партию, угрожая увольнением. Более того, российское командование, предположительно, требует, чтобы это давление сотрудники сотрудники распространяли также на членов своих семей, родственников и друзей, тем самым увеличивая число контролируемых голосов”, - утверждалось в сообщении правозащитников.

102-ая российская военная база, дислоцированная в Гюмри, втором по величине городе Армении, играет важную экономическую роль для местных жителей. Корреспондент “Кавказского узла” поговорил с сотрудниками базы и жителями города, чтобы выяснить, действительно ли командование вмешивается во внутренние дела Армении.

Гражданский сотрудник базы Хорен Геворгян, который работает в столовой, рассказал, что ему рекомендовано голосовать против Пашиняна. “Ко мне никто не подходил и не указывал, что делать. Но разными разговорами, советами, примерами мне как бы рекомендовали, что не стоит голосовать за Пашиняна, потому что он многое делает против России”, - сказал он “Кавказскому узлу”.

Сам Геворгян тоже придерживается мнения, что Пашинян проводит антироссийскую политику. “Если он идет к США, то это означает, что уходит от России. Я не очень много понимаю в политике, но для меня это очевидно”, - отметил он.

Владелец одного из фитнес-клубов, где занимаются военнослужащие базы, тоже намерен голосовать против Пашиняна. “70 процентов моих клиентов – русские. Сами ответьте на ваш вопрос, могу ли я быть за Пашиняна? Я реально думаю, что если продолжится такая политика, то через 5-10 лет они потребуют вывода базы. Это означает, что я лишусь большинства клиентов”, - сказал он “Кавказскому узлу”.

102-я военная база Южного военного округа в Гюмри входит в состав группы российских войск в Закавказье. Срок действия договора с Арменией о размещении базы был продлен в августе 2010 года до 2044 года, говорится в справке "Кавказского узла" о 102-й российской военной базе.

По его словам, российские военные покупают не только ежемесячный абонемент, но другие товары. “Вот у нас есть кабинет массажа: туда ходят только русские, местные не тратят на это деньги. Во время тренировок свежевыжатые соки и свежие фрукты покупают только русские, местные приносят с собой. Все это мелочи, но на этих мелочах строится мой бизнес”, - отметил он.

Армен Мовсисян, работающий водителем в структуре 102-ой военной базы, подтвердил, что поддержка сотрудниками Пашиняна не приветствуется. “У нас это не модно, скажем так, не принято его поддерживать. Все разговоры, обсуждения приводят к тому, что еще один срок Пашиняна грозит выводом российской базы из Армении. Голосовать за него не стоит, это всем понятно. Если кому-то не понятно, то ему об этом в лоб говорят”, - сказал он “Кавказскому узлу”.

Мовсисян убежден, что тот, кто пойдет против этой общей линии, останется без работы. “Если кто-то пойдет и проголосует за Пашиняна, то он лишится работы. Из разговоров я сделал такой вывод. Мне никто в лоб это не говорил и не угрожал, но надо быть туповатым, чтобы не понять этого”, - отметил он.

Аналитики разделяют тезис об экономической зависимости Гюмри от базы

Гюмри самый пророссийский город Армении и здесь большинство против Пашиняна, считает местный журналист Шушан Маргарян. “Недавно здесь были муниципальные выборы и команда Пашиняна проиграла политическим силам, которые выступали за сближение с Россией. В том числе и этот фактор стал причиной, чтобы люди проголосовали против кандидата партии Пашиняна, которая в целом является прозападной силой. Полагаю, что парламентские выборы не станут исключением и оппозиция здесь наберет больше голосов”, - сказала она “Кавказскому узлу”.

Журналистка подтвердила, что экономическая зависимость города от военной базы значительна.”Я не могу сказать, что без базы город останется ни с чем - но сотни рабочих мест будут закрыты, однозначно, десятки бизнесов, ориентированных на базу, тоже закроются, сотни бизнесов потеряют часть своих клиентов, при том очень платежеспособную часть”, - отметила Маргарян.

Экономист Самвел Маркосян разделяет такие оценки. “Российская военная база – это 5000 тысяч российских военнослужащих, плюс еще гражданский персонал, который в основном набран гражданами Армении. Точных данных нет, но это минимум 500 человек. Теперь представим, что они лишатся работы. 500 семей окажутся в очень трудном положении, потому что без всяких сомнений, именно они являются источником дохода своих семей. Их зарплаты выше среднего по всей Армении”, - сказал он “Кавказскому узлу”.

Кроме этого закроются бизнесы, созданные под нужды базы. “В первую очередь речь про те бизнесы, которые созданы для нужд военнослужащих и их семей: продуктовые магазины, магазины одежды, салоны красоты и другие услуги по уходу за собой, магазины, где продают военную одежду, обувь и так далее – их три только в одном районе, расположенном у базы. Пекарня, кафе, магазины для хвостатых, лавки с шаурмой, перечислять можно очень долго. И здесь речь только про те бизнесы, которые созданы рядом с базой и в той части города, где живут военнослужащие. Зависимость в экономическом плане не критическая, но очень и очень большая”, - заверил он.

Политолог: вмешательство в выборы должно быть расследовано

Давление командования 102-й базы на сотрудников из числа граждан Армении должны стать поводом для расследования, уверен политолог Арутюн Мкртчян.

“Правозащитники сообщили, что руководство базы угрожает и призывает не голосовать за Пашиняна. Правоохранительные органы Армении должны были пойти по следам этих заявлений и принять соответствующие меры, потому что это прямое вмешательство во внутриполитические процессы Армении со стороны представительства иностранного государства в нашей стране. Это прямое вмешательство в процесс выборов с целью добиться результата, который желают в Москве”, - сказал он “Кавказскому узлу”.

По его словам, попытки Москвы повлиять на исход выборов с каждым днем усиливаются. “1 июня появилось расследование, которое показывает, как Москва с помощью пророссийского блогера Мики Бадаляна организовывает перелет россиян с армянским паспортом в Армению в канун выборов. Там даже точная дата была, 4 июня. Для всех желающих они покупают билеты, то есть бесплатно дают билеты туда-обратно. Это тоже вмешательство во выборы, которое наказывается по армянским законам”, - отметил он.

Выборы в Национальное собрание Армении состоятся 7 июня. По мнению аналитиков, партии Самвела Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и экс-президента Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах. "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".