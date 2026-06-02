01:23, 2 июня 2026

Житель Малгобека заподозрен в оправдании терроризма

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Молодой человек, чьи посты в соцсети ингушские силовики сочли оправданием терроризма, находится под домашним арестом. 

"Кавказский узел" писал, что суды на юге России регулярно приговаривают местных жителей к реальным срокам в колонии за публикации в социальных сетях по статье об оправдании терроризма через интернет. Установить реальное число таких приговоров не представляется возможным, так как не все дела об оправдании терроризма попадают в публичные картотеки судов. 

Сотрудники Центра “Э” в Ингушетии заподозрили 28-летнего жителя республики в оправдании терроризма из-за его публикаций в соцсети. Статья, вмененная молодому человеку, (часть 2 статьи 205.2 УК России) предусматривает от пяти до семи лет лишения свободы. Минимальное наказание по ней предполагает денежный штраф в 300 тысяч рублей. 

По информации силовиков, житель Малгобека в январе опубликовал на своей странице в соцсети некие текстовые материалы, “содержащие публичное оправдание терроризма и террористических актов, совершенных на территории Российской Федерации”, сообщило республиканское управление Следкома. 

Подозреваемый по решению суда помещен под домашний арест, отметили в ведомстве. Имя подозреваемого и его род занятий в сообщении не названы.

"Кавказский узел" также писал, что суд в Ростове-на-Дону в апреле вынес приговор жителю Дагестана Рамазану Мусаеву, признав его виновным в призывах к терроризму из-за публикации материалов с одобрением деятельности боевиков. 

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

