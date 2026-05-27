Свыше 60 дворов остаются подтопленными в Ингушетии

Более 20 домов и 48 придомовых территорий остаются в зоне подтопления в Сунженском районе Ингушетии. В Карабулаке откачка воды из затопленных домов и дворов завершена.

Как писал "Кавказский узел", в середине апреля жители Сунжи потребовали провести берегоукрепительные работы на фоне ливней в регионе. Горожане заявили, что опасаются повторения ситуации в Дагестане. 25 мая из-за подтоплений были эвакуированы 75 жителей сельского поселения Троицкое в Сунженском районе Ингушетии. Всего в Троицком и Карабулаке было подтоплено более 40 домов.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Наибольший ущерб стихия нанесла Дагестану и Чечне, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

В селении Троицкое Сунженского района Ингушетии по состоянию на 26 мая остаются затопленными 22 дома и 48 прилегающих территорий, сообщило республиканское управление МЧС РФ.

Работы по откачке воды с утра 26 мая велись в двух населенных пунктах, где были затоплены дома жителей, в Троицком и в Карабулаке. К вечеру откачка воды в Карабулаке завершилась, там затопленных домов по состоянию на вечер 26 мая нет.

В Троицком для отвода воды была разрыта дорога регионального значения Сунжа-Назрань – под ней местная администрация прокладывает дренажную трубу для отвода воды в реку Сунжа. 75 эвакуированных жителей по-прежнему остаются у родственников, передает Интерфакс-Юг.

Глава республики Махмуд-Али Калиматов 26 мая объявил, что власти республики окажут помощь пострадавшим от подтоплений. "Поручил максимально оперативно провести оценку ущерба, учесть все пострадавшие домовладения и обеспечить людям всю необходимую помощь”, – написал чиновник в своем Telegram-канале.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Троицком умеренный дождь, днем 27 мая дождь ослабнет, но не прекратится. Всего в течение суток ожидается выпадение до 5 мм осадков.