00:42, 27 мая 2026

Свыше 60 дворов остаются подтопленными в Ингушетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Более 20 домов и 48 придомовых территорий остаются в зоне подтопления в Сунженском районе Ингушетии. В Карабулаке откачка воды из затопленных домов и дворов завершена. 

Как писал "Кавказский узел", в середине апреля жители Сунжи потребовали провести берегоукрепительные работы на фоне ливней в регионе. Горожане заявили, что опасаются повторения ситуации в Дагестане. 25 мая из-за подтоплений были эвакуированы 75 жителей сельского поселения Троицкое в Сунженском районе Ингушетии. Всего в Троицком и Карабулаке было подтоплено более 40 домов. 

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Наибольший ущерб стихия нанесла Дагестану и Чечне, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

В селении Троицкое Сунженского района Ингушетии по состоянию на 26 мая остаются затопленными 22 дома и 48 прилегающих территорий, сообщило республиканское управление МЧС РФ. 

Работы по откачке воды с утра 26 мая велись в двух населенных пунктах, где были затоплены дома жителей, в Троицком и в Карабулаке. К вечеру откачка воды в Карабулаке завершилась, там затопленных домов по состоянию на вечер 26 мая нет. 

В Троицком для отвода воды была разрыта дорога регионального значения Сунжа-Назрань – под ней местная администрация прокладывает дренажную трубу для отвода воды в реку Сунжа. 75 эвакуированных жителей по-прежнему остаются у родственников, передает Интерфакс-Юг. 

Глава республики Махмуд-Али Калиматов 26 мая объявил, что власти республики окажут помощь пострадавшим от подтоплений. "Поручил максимально оперативно провести оценку ущерба, учесть все пострадавшие домовладения и обеспечить людям всю необходимую помощь”, – написал чиновник в своем Telegram-канале.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Троицком умеренный дождь, днем 27 мая дождь ослабнет, но не прекратится. Всего в течение суток ожидается выпадение до 5 мм осадков. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

