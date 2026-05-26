Кавказский узел

17:47, 26 мая 2026

Остановлена работа канатной дороги на курорте "Эльбрус"

Канатная дорога на курорте "Эльбрус". Фото: https://pravitelstvo.kbr.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Одна из канатных дорог горнолыжного курорта "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии закрыта в связи с ухудшением погодных условий. 

Как писал "Кавказский узел", 15 и 16 мая канатные дороги на курорте "Эльбрус" были остановлены для незапланированного технического обслуживания. 17 мая они возобновили работу. Утром 25 мая администрация курорта объявила, что две горнолыжные трассы закрыты для туристов.

6 декабря 2025 года состоялось официальное открытие горнолыжного сезона на "Эльбрусе". По случаю открытия на курорте запущена новая зона катания с двумя канатными дорогами, а в восточном секторе обустроены 5,2 километра новых трасс.

Канатная дорога Мир – Гарабаши на курорте “Эльбрус” остановлена сегодня днем в связи с погодными условиями, сообщила администрация курорта в официальном Telegram-каналею 

По данным администрации, дорога остановлена из-за усиления ветра, скорость которого превышает 15 метров в секунду. 

Канатная дорога Мир – Гарабаши проходит на высоте 3500-3847 метров над уровнем моря. Из пяти канатных дорог, действующих на “Эльбрусе”, она имеет максимальную высоту. Остальные четыре дороги (Азау – Кругозор, Кругозор – Мир, Мир-2 – Баштала и Баштала – Чиран) работу не прекращали.

В сентябре 2025 года в результате обрыва троса канатной дороги на горе Эльбрус погибли три человека, еще несколько человек получили травмы. По делу о гибели людей были задержаны и арестованы директор и главный инженер компании, обслуживающей канатную дорогу. В январе дело было передано в суд.

Также прокуратура подала в суд иски в интересах сыновей двух погибших мужчин. Один из потерпевших потребовал 10 миллионов рублей компенсации за гибель отца, второй - 15 миллионов рублей.

Приэльбрусье - зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха. Эльбрус - это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра, говорится в справке "Кавказского узла" "Эльбрус — патриарх Кавказских гор".

Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
