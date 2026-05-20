03:59, 20 мая 2026

Андзор Халилов пожаловался на отсутствие медпомощи и условия в СИЗО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дело по обвинению застройщика Андзора Халилова в незаконном привлечении денег граждан передано в суд отдельно от обвинения в финансировании терроризма. Адвокат Халилова назвал его преследование “юридическим абсурдом”, а сам обвиняемый пожаловался на условия в изоляторе.

Как писал "Кавказский узел", обвинение против застройщика из Кабардино-Балкарии Андзора Халилова, арестованного после депортации в Россию из ОАЭ, основано на показаниях свидетеля Карданова, которого сам обвиняемый называет вымышленным. Другой фигурант дела о сборе денег для боевиков также отрицает обвинения. На заседании в Верховном суде Кабардино-Балкарии арестованный Халилов заявил, что "не прятался и не убегал". Защита считает, что дело по статье о финансировании терроризма должно быть прекращено.

В конце декабря 2025 года силовики отчитались о депортации в Россию мужчины, обвиненного в Кабардино-Балкарии по делам о мошенничестве на 21 миллион рублей и содействии террористической деятельности. Согласно версии силовиков, в 2018 году он перечислял деньги участнику международной террористической организации, а в 2023-2024 годах присвоил деньги жителей Нальчика по фиктивным договорам доверительного управления имуществом. После этого обвиняемый покинул Россию; в январе 2025 года его объявили в международный розыск, а в марте задержали в ОАЭ.

Дело о незаконном привлечении денег граждан к строительству, возбужденное против Андзора Халилова, поступило на рассмотрение в Нальчикский городской суд. Как следует из информации на сайте суда, дело передано судье Фатиме Думановой. Халилов обвиняется также в финансировании терроризма, но два дела, по словам его адвоката, не объединены в одно производство. Адвокат назвал это “юридическим абсурдом”.Сам Андзор Халилов по-прежнему находится под стражей в СИЗО Нальчика.

В ходе последнего судебного заседания по продлению меры пресечения Халитов заявил, что доказательства его невиновности “никому не нужны”. В заседании он участвовал по видеосвязи из изолятора, передал корреспондент "Кавказского узла".

“Кому-то выгодно, чтобы я находился здесь. А люди не могут получить свои квартиры, у тысячи людей паника из-за этого. Если бы я был на свободе, я бы быстрее закончил строительство. Но ни о людях, ни о справедливости никто не думает”, – сообщил он. 

По словам Халилова, в СИЗО все делается для того, чтобы ухудшить его положение: его дважды заключали в штрафной изолятор, якобы за какие-то нарушения, но на вопрос, какие именно нарушения он совершил, ему не дали ответа. Халилов болеет, но ему не отдают лекарства, которые ему принесли родственники, в самом изоляторе нет лекарств и не оказывается медицинская помощь. “Это просто издевательство. Даже во время Великой Отечественной войны лучше относились к заключенным”, – сказал он во время заседания. 

Судья спросил, обращался ли он к прокурору по поводу необоснованного заключения его в штрафной изолятор и по поводу невыдачи ему лекарств. 

“У меня травмирована спина. Я представил все справки о болезни, все снимки, их уже второй месяц рассматривают. Я им сказал: “Вы хотите, чтобы я инвалидом стал? Просто напрямую ответьте – будете меня лечить, или нет”. Здесь убийцы сидят в камерах с телевизорами, холодильниками, могут звонить своим родным по телефону, по видеосвязи. Я же кроме добра для республики ничего не сделал, и со мной вот так обращаются”, – заявил он в ответ на вопрос судьи. 

Халилов выразил недоумение, что жители республики не выступают в его защиту, и, стало быть, поддерживают его арест. По предположению застройщика, среди его сторонников пустили слух, что у тех, кто будет ему помогать, возникнут проблемы.

“Вся республика чего-то боится, никто не хочет справедливости. Вы черкесы, вы кавказцы, чего вы боитесь?  Все доказательства я вам даю. Я просто хочу, чтобы ко мне справедливо относились. Я ни одному человеку, кто ко мне обратился, в помощи не отказал. Просто из-за того, что кто-то что-то захотел, а я не дал, из-за этого все это происходит. И все смотрят и молчат, и поддерживают это”, – посетовал он. 

Гособвинитель в своем выступлении предложил суду не принимать во внимание доводы обвиняемого: он указал, что Халилов, если его заботила судьба строящихся объектов, не должен был уезжать в 2025 году в ОАЭ. В ответ Халилов пояснил, что он уехал на лечение, при этом во время его отъезда строительство продолжалось. По словам застройщика, оно и сейчас идет, но если бы он был на свободе, оно бы шло быстрее.

Адвокат Халилова Вячеслав Блажко назвал ситуацию с Халиловым, которого суд оставил под стражей, вопиющей. “Я не знаю в юриспруденции другого такого случая – дважды посадить  одного человека. Он сидит по двум разным делам, эти дела не объединены, у него две меры пресечения и он должен сидеть. Это какой-то юридический абсурд”, – заявил адвокат. 

Второе обвинение, которое предъявлено Халилову,  в финансировании терроризма, касается перевода некому Сабанчиеву, которого силовики считают причастным к террористической деятельности. Халилов говорит, что деньги тот просил на лечение больной родственницы. По словам Халилова, у него есть все доказательства невиновности и он также готов пройти проверку на полиграфе.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
