20:29, 8 мая 2026

Пользователи соцсетей осудили освобождение Ногмова

Рустам Ногмов. Фото: https://t.me/gazetayuga/9548

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Новый военный контракт позволил Рустаму Ногмову, осужденному за убийство пенсионерки в Нальчике, не только избежать 15-летнего срока в колонии, но и быть причисленным к "элите России", указали пользователи Facebook*. 

Как писал "Кавказский узел", Рустам Ногмов полностью признал вину в убийстве пенсионерки Нины Селезневой, заявил обвинитель на процессе в Нальчике. Сам Ногмов в последнем слове попросил суд "не наказывать его строго". Адвокат призвал не учитывать награды Ногмова в деле об убийстве пенсионерки из Нальчика. В феврале суд приговорил Ногмова к 15 годам заключения и постановил взыскать с него компенсацию морального вреда в размере трех миллионов рублей. Защита потерпевших тогда назвала приговор справедливым. 5 мая стало известно, что Ногмов не будет отбывать срок в колонии, так как заключил контракт с Минобороны и отправился в зону специальной военной операции. 

30 января 2025 года Рустам Ногмов, находясь на территории парковой зоны в Нальчике, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, без явного повода нанес руками и ногами незнакомой 86-летней женщине множественные телесные повреждения, от которых потерпевшая скончалась на месте. После этого он надругался над телом умершей. В конце ноября 2025 года в Верховном суде Кабардино-Балкарии началось рассмотрение уголовного дела в отношении 24-летнего нальчанина Ногмова.

Публикация о том, что Ногмов заключил новый военный контракт и отправился в зону боевых действий вместо колонии, по состоянию на 20.25 мск сегодня, получила более 90 реакций и свыше 30 комментариев на странице "Кавказского узла" в Facebook*. Большинство комментаторов сочли такую ситуацию показательной и типичной для России, удивления никто из них не высказал. 

Ряд комментаторов припомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно называл участников боевых действий на Украине "элитой". "Вот таким вот людям (элита), не страшно страну передать", - написал пользователь Вадим Петлеванный. "Будущая элита России, таким и страну не страшно оставить", - поддержал Анатолий Анатолий

"А именная парта в его школе уже есть? А табличку уже повесили: "В этом доме герой СВО такой-то патриотически ликвидировал бабушку"? Если еще нет, значит, скоро будет", - написала Тамара Синенко

"Убийц поощряют, иди занимайся любимым делом", - констатировала Татьяна Байрамова

В феврале 2024 года Путин заявил, что "подлинная настоящая элита – все, кто служит России", писал "Интерфакс". В декабре того же года он повторил этот тезис, назвав ветеранов боевых действий на Украине "настоящей элитой России", следует из публикации ТАСС. В апреле 2025 года Путин, говоря о бойцах специальной военной операции, вновь заявил, что "это элита, это золотой фонд государства, им не страшно в руки страну передать", сообщало государственное информагентство РИА "Новости". 

"Вот основные причины того, почему граждане РФ воюют и почему тюрьмы там пусты", - считает Евгений Геннадиевич Киевский. "А потом они хотят, чтобы их Аллах посылал им блага вместо наказаний в виде потопа и разрушений…", – заметила Lily Tribrat

На странице "Кавказского узла" в Instagram* под публикацией о новом повороте в карьере Рустама Ногмова оставлено восемь комментариев. "Пусть там же и останется", - написала пользователь rameta_07_. “Чокнулись что ли совсем??!!" – возмутился пользователь zlo8800

"Кто бы сомневался… Просто страшно за то, что если удастся ему вернуться живым и невредимым, он совершит то же самое и даже может быть и хуже. Таким людям нужно давать высшие меры наказания, тем более что все видели по камерам и это все доказано", - написала filomena_eff.

Военный контракт стал распространенным способом уйти от наказания

"Кавказский узел" писал о других случаях, когда участие в СВО позволяло осужденным за тяжкие насильственные преступления выйти на свободу, не отбывая наказания. Так, спустя три года после смерти Курбана Далгатова в Советском РОВД Махачкалы большинству силовиков так и не вынесены приговоры, при этом пять из обвиняемых отправились в зону военной операции на Украине.

В марте 2024 года стало известно, что помилованы Вячеслав Рябцев и Андрей Быков, приговоренные в 2012 году к 20 годам колонии по делу банды Цапка. Источник в силовых структурах сообщил, что оба оказались на свободе после участия в боевых действиях на Украине. Быков, обвинявшийся в причастности к убийству 16 человек, весной 2025 года был убит, а Рябцев, по данным источников, с лета 2023 года вернулся на Кубань и живет в Краснодаре. 

Бывший полицейский, житель Ростова-на-Дону Владислав Бирюков, осужденный на 16 лет за убийство жены в 2019 году, был амнистирован после участия в боях на Украине. По словам родителей убитой Анны Бирюковой, ее супруг "отбыл лишь небольшую часть срока". 

4 февраля 2021 года бывший полицейский из Северной Осетии Вадим Техов был признан виновным в убийстве бывшей жены Регины Гагиевой. Суд приговорил его к 16 годам заключения. В мае 2023 года родственники Гагиевой заявили, что Техов был замечен во Владикавказе, и потребовали объяснений от прокуратуры об освобождении осужденного. Летом 2025 года Техова похоронили во Владикавказе, при этом его смерть не была связана с участием в боевых действиях.

В Волгограде Арсен Мелконян, так и не отбывший срок за смерть риэлтора Романа Гребенюка после конфликта в родительском чате, смог вновь отправиться в зону боевых действий после нового приговора - за угрозы судье, сотруднику СИЗО и бывшей жене. Находясь на свободе, Мелконян завел личный блог в социальных сетях, где продолжает настаивать на своей правоте. 

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

