23 марта 2024, 23:29

Стало известно об освобождении двух членов банды Цапка по помилованию

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вячеслав Рябцев и Андрей Быков, каждый из которых в 2012 году был приговорен к 20 годам колонии по делу банды Цапка, помилованы после участия в военной операции на Украине и находятся на свободе, сообщил источник в силовых структурах.

Как писал "Кавказский узел", Вячеслав Рябцев входил в группу Цапка, а также принимал участие в подготовке нападения на дом Аметовых, однако лично в этом доме убийств не совершал, суд в 2012 году приговорил его к 20 годам заключения. Такой же срок получил и Андрей Быков, который обвинялся в причастности к убийству 16 человек. Дело рассматривалось в особом порядке, без судебного следствия, так как Быков заключил досудебное соглашение со следствием.

В ночь с 4 на 5 ноября 2010 года, в станице Кущевской Краснодарского края произошло убийство 12 человек, совершенное группой во главе с местным предпринимателем Сергеем Цапком. Расследуя это громкое преступление, следствие пришло к выводу, что в районе Кущевской в течение нескольких лет под предводительством Цапка действовала организованная преступная группировка, ответственная за целую серию тяжких преступлений. Также выяснилось, что группировка функционировала при попустительстве местной милиции и прокуратуры, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело банды Цапка".

Двое участников банды Цапка помилованы за участие в специальной военной операции - Вячеслав Рябцев и Андрей Быков, сообщило издание 161.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным источника, Рябцев первым ушел на спецоперацию и уже на свободе - женился и живет в одном из городов Кубани. Быков же получил ранение и проходит лечение на Донбассе, ему еще предстоит лечиться около четырех месяцев, помилование уже у него "на руках".

Также Telegram-канал "Зам всех управлений" 29 января опубликовал фото, на котором мужчина, внешне похожий на Быкова, стоит на костылях на ступенях травмпункта вместе с, как утверждается, матерью Сергея Цапка.

"Кавказский узел" публикует новости о деле Цапков на тематической странице "Кущёвская резня". 

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Примечание:

"Предприниматель Александр Исюк осужден по делу группировки Цапка", "Атмосфера страха сохранилась в Кущевской спустя годы после суда над бандой Цапков", "Цеповяз и Стришняя заподозрены по делу об убийстве главы Кущевского района".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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