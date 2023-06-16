Осужденный за убийство жены ростовчанин освободился из колонии в связи с участием в спецоперации

16 июня 2023, 00:58

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Житель Ростова-на-Дону Владислав Бирюков, осужденный на 16 лет за убийство жены, амнистирован после участия в военной операции на Украине.

Бирюков отбыл лишь небольшую часть срока и отправился на спецоперацию, сообщили родители погибшей Анны Бирюковой.

О том, что Бирюков вышел из колонии, стало известно осенью 2022 года, когда не состоялся судебный процесс по взысканию алиментов в пользу родителей Анны, взявших на воспитание внука. По их словам, на запрос о его местонахождении колония ответила, что эта информация является "гостайной", сообщил "Блокнот Ростов".

Позднее информацию об участии Бирюкова в спецоперации родителям Анны подтвердил его брат. Он сообщил, Бирюков был ранен и лечился в госпитале, теперь он может вернуться в Ростов-на-Дону, но намерен продолжить участие в спецоперации. Родители Анны Бирюковой опасаются мести с его стороны. Они полагают, что в результате помилования Бирюкова они не смогут знать, где он находится, и лишатся выплаты им установленной приговором компенсации морального вреда в размене 2 млн рублей.

Владислав Бирюков работал в полиции, а затем адвокатом. По версии обвинения, он убил жену в январе 2019 года. Он нанес ей множественные удары молотком по голове, удар ножом в грудь и задушил. Тело он вместе с сообщником закопал в лесу. Вину он не признал, пишут "Кавказ.Реалии"*.

"Кавказский узел" также сообщал, что в мае бывший полицейский Вадим Техов, приговоренный в 2021 году к длительному сроку за убийство бывшей супруги Регины Гагиевой, был замечен во Владикавказе. Родственники убитой потребовали объяснений от прокуратуры об освобождении Техова.

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