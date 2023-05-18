Родственники Гагиевой сообщили об освобождении Техова

18 мая 2023, 11:06

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Бывший полицейский Вадим Техов, приговоренный в 2021 году к длительному сроку за убийство бывшей супруги Регины Гагиевой, замечен во Владикавказе, рассказали ее родственники. Они потребовали объяснений от прокуратуры об освобождении Техова.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 февраля 2021 года бывший полицейский Вадим Техов был признан виновным в убийстве бывшей жены Регины Гагиевой. Суд приговорил его к 16 годам заключения.

Вадим Техов оказался на свободе, сообщил журналист Заур Фарниев. "Появился во Владикавказе. Видимо, отдал долг Родине", – написал Фарниев 17 мая в своем Telegram-канале.

Об освобождении Техова также рассказала автор блога "Блогерка. Северный Кавказ" на "Кавказском узле". "Родные убитой Регины просто встретили его в центре Владикавказа. Даже не представляю, что они почувствовали, увидев убийцу их родного человека, буднично прогуливающегося по городу. Гагиевы уже направили свои вопросы прокуратуре, только какие ответы может дать система, которая выдаёт индульгенции за такие жестокие преступления?" – написала автор блога.

Техова во Владикавказе встретила сестра Регины Гагиевой Роксана Гагиева, передал Telegram-канале "Сапа 15". "Видела его в районе Дружбы. Он сам не увидел меня. У нас не было с ним никакого контакта", – сказала она.

Роксана Гагиева подтвердила сведения о том, что родственники Регины Гагиевой добиваются пояснений от прокуратуры об освобождении Техова.

Напомним, в сентябре 2019 года 22-летняя жительница Владикавказа Регина Гагиева получила ножевые ранения и через неделю умерла в больнице. По версии следствия, на нее из ревности напал Вадим Техов.

Гагиева скрывала, что подвергалась побоям, когда была замужем. Родственники узнали об этом лишь тогда, когда следы избиений уже "невозможно было скрыть", рассказала ранее корреспонденту "Кавказского узла" мать Регины Зема.

Традиции и обычаи большинства регионов Северного Кавказа предрасполагают к насилию по отношению к женщинам в семье. Власти считают рукоприкладство со стороны мужа нормой, а жертвы насилия не готовы идти в полицию, пояснили ранее корреспонденту "Кавказского узла" правозащитники.

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