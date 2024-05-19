19 мая 2024, 16:43

Боец из Ростовской области убит в военной операции

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Сергей Белоногов убит в военной операции на Украине, сообщили представители властей. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 431 бойца из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", к 16 мая представители властей признали убитыми в военной операции на Украине не менее 430 бойцов из Ростовской области.

В слободе Кудиновка Миллеровского района открыта мемориальная доска выпускнику Кудиновский школы Сергею Белоногову, убитому в военной операции на Украине, сообщила 11 мая на своей странице во "ВКонтакте" администрация местного дома культуры.

"В мероприятии приняли участие школьники, педагогический коллектив, представители администрации, родные и близкие Сергея", - говорится в публикации.

Белоногов родился в 1980 году и погиб 9 декабря 2023 года в звании рядового, указано на мемориальной доске, фотография которой прикреплена к публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 431 бойца из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Военный со Ставрополья убит на Украине", "Три бойца из Дагестана убиты на Украине", "Двое военных из Камышина убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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