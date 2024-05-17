17 мая 2024, 05:13

Военный из Ростовской области убит на Украине

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Бывший учитель физкультуры Тигран Тоноян убит на Украине, сообщила администрация Егорлыкского района. С начала российской операции на Украине власти Ростовской области назвали имена как минимум 430 убитых военных из региона. 

Как писал "Кавказский узел", к 7 мая власти Ростовской области назвали имена 429 бойцов из республики, убитых на Украине. Общее число убитых на Украине выходцев из ЮФО и СКФО, согласно официальным данным, к 11 мая превысило 3950 человек. 

Имя убитого на Украине Тиграна Тонояна из Егорлыкского района муниципальная администрация обнародовала в отчете об участии в проекте “Единой России” “Парта Героя”. 

По информации властей, имя Тонояна увековечили в Шаумяновской школе №10, где он учился сам, а впоследствии и работал учителем физкультуры. 

До участия в боевых действиях Тоноян “организовал и тренировал местную футбольную команду”, в 2022 году получил орден Мужества, говорится в сообщении администрации Егорлыкского района.

Таким образом, официально власти признали убитыми не менее 430 бойцов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Военный со Ставрополья убит на Украине", "Три бойца из Дагестана убиты на Украине", "Двое военных из Камышина убиты на Украине". 

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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