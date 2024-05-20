Аналитики в Грузии спрогнозировали экономические последствия принятия закона об иноагентах

20 мая 2024, 04:29

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Принятие закона об иноагентах негативно отразится на экономике Грузии в долгосрочной перспективе, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Падение стоимости акций крупнейших банков страны и колебания курса лари к доллару - временные явления, добавили они.

Как писал "Кавказский узел", 14 мая парламент Грузии на фоне акций протеста принял в третьем чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал новой версией законопроекта об иноагентах. За принятие законопроекта проголосовали 84 депутата, против – 30. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 18 мая наложила вето на закон "О прозрачности иностранного влияния", назвав его препятствием для евроинтеграции страны.

Оппозиционеры и их сторонники называют закон об иностранном влиянии "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, и правящей партии пришлось ее отложить.

Стоимость акций двух крупнейших банков Грузии Bank of Georgia и TBS bank group на Лондонской фондовой бирже резко упала в цене 15 мая. Это связано с политическим кризисом в стране. Всего за один день цена акций Bank of Georgia упала на 20%, а с начала месяца падение составило более 26%. Акции же TBS bank group упали на 15% за один день, а с начала месяца - на 25%, пишет Forbes.ge.

По мнению вице-президента "Международного центра прогнозирования" Ники Шенгелии, падение стоимости акций связано с критикой властей Грузии со стороны Запада. "Такая цена сложилась из-за политических факторов. Понятно, что после того, как Грузия была окружена шквалом критики со стороны Запада, инвесторы фактически решили выйти из грузинских ценных бумаг. Такая борьба, вероятно, продлится до недели", - сказал он 19 мая корреспонденту "Кавказского узла".

Шенгелия также отметил падение курса лари. "Лари также удивил своим стремительным падением, но мы ожидаем его коррекции в краткосрочной перспективе. Если политическая ситуация не успокоится и этот закон не будет отредактирован и исправлен, то я уверен, что курс составит более 3,5 лари", - добавил он.

По данным на 18 мая обменный курс лари к доллару составил 3,0129, тогда как 14 мая он был на отметке 2,5458 лари за доллар. К 20 мая курс доллара понизился до 2,7585, следует из данных Национального банка Грузии.

По мнению бывшего директора Национального банка Грузии, депутата парламента от группы "Еврооптимисты" Романа Гоцеридзе, закон об иноагентах "вредит долгосрочным перспективам Грузии". "Резкое падение акций двух крупнейших грузинских банков сопровождалось чрезмерной паникой. За один час я получил около сотни сообщений в мессенджере. Люди интересовались, потеряют ли они деньги в банках, нужно ли забирать свои вклады. Этим банкам ничего не угрожает, это сильные и хорошо капитализированные банки. К сожалению, резкое падение акций наносит ущерб в первую очередь акционерам банка. Вкладчикам ничего не грозит ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе. Что касается политических и экономических последствий закона об иноагентах, то они будут очень тяжелыми, но на данном этапе непосредственно вкладчиков не коснутся. Кроме того, возможно, власти даже не преодолеют вето президента из-за страха перед санкциями и протестами", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Текст законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" и пояснительная записка к нему, переведенные "Кавказским узлом", размещены в разделе "Нормативные акты".

Материалы о протестах против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: иноагенты и протесты".

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