Глава администрации Алагирского района арестован на два месяца

19 мая 2024, 14:55

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Суд отправил под стражу главу администрации Алагирского района Германа Гагиева, подозреваемого по делу о незаконной приватизации земельного участка. Покупатель участка арестован по подозрению в мошенничестве, отчиталось следствие.

Как писал "Кавказский узел", 18 мая стало известно, что глава администрации Алагирского района Герман Гагиев задержан по подозрению в незаконной продаже земельного участка по заниженной стоимости. Дело возбуждено по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), предусматривающей от трех до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, в августе 2022 года администрация района выдала разрешение на строительство на переданном в аренду земельном участке на третьем километре автодороги Фиагдон - Даргавс. Глава администрации района разрешил ввести постройку в эксплуатацию, что стало основанием для передачи участка в собственность за 5896 рублей. Бюджету района нанесен ущерб в 5,1 миллиона рублей, сообщил Следком.

Ленинский райсуд Владикавказа удовлетворил ходатайство следствия и заключил на два месяца под стражу главу администрации Алагирского района Германа Гагиева. Защита просила избрать меру пресечения, не связаную с лишением свободы, сообщает издание "Основа".

Следственный комитет 18 мая отчитался о задержании второго подозреваемого по этому делу – 35-летнего мужчины, имя которого не названо.

По версии следователей, этот мужчина в мае 2022 года получил разрешение на строительство сооружения для хранения и переработки продукции пчеловодства на арендованном земельном участке у автодороги «Фиагдон-Даргавс», но возвел на нем "сооружение рекреационного назначения".

"После этого, зная, что возведенное сооружение не может служить основанием для получения в собственность указанного земельного участка, предоставил в АМС Алагирского района заявление с заведомо ложными сведениями для выдачи разрешения на его ввод в эксплуатацию. В дальнейшем в результате ненадлежащей проверки главой АМС Алагирского района представленных фигурантом сведений было выдано разрешение на ввод сооружения в эксплуатацию, послужившее основанием для передачи земельного участка площадью более 9 тыс. кв. м. в собственность подозреваемого по явно заниженной стоимости в размере 5 896 рублей", - говорится в публикации на сайте управления СКР по Северной Осетии.

Мужчина подозревается по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), предусматривающей до 10 лет лишения свободы. "По ходатайству следственных органов судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.

Администрация Алагирского района, по состоянию на 14.45 мск, не прокомментировала на своем сайте и в телеграм-канале задержание и арест Германа Гагиева. На сайте администрации, по состоянию на 14.45 мск, Гагиев назван главой АМС (администрации местного самоуправления) района, а главой района указан Ислам Дзантиев.

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