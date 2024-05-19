Глава Алагирского района задержан по подозрению в превышении полномочий

19 мая 2024, 07:44

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За превышение должностных полномочий задержан глава Алагирского района Герман Гагиев, речь идет о продаже по заниженной стоимости земельного участка на автодороге Фиагдон - Даргавс, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил о задержании Германа Гагиева 18 мая в своем телеграм-канале.

По его словам, причина задержания - нарушение Градостроительного кодекса Российской Федерации и превышение должностных полномочий. "Речь идет о незаконной продаже по заниженной стоимости одного из земельных участков на 3-м километре автодороги "Фиагдон - Даргавс", - написал Меняйло.

Он отметил, что в этом году республиканские власти начали проверять использование земель и выявили "огромное количество нарушений", в том числе в Алагирском районе. Как отметил Меняйло, некоторые нарушения "вне простой человеческой логики". Он пообещал продолжить эту работу.

По данным следствия, глава администрации Алагирского района подозревается в совершении преступления по пункту "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В августе 2022 года районная администрация выдала разрешение на строительство объекта капитального строительства на земельном участке площадью более девяти тысяч квадратных метров на участке земли, переданном в аренду. Глава района, зная, что возведенное сооружение не является объектом капитального строительства, подписал разрешение на ввод его в эксплуатацию, что послужило основанием для последующей передачи участка в собственность по цене 5 896 рублей. Бюджету района нанесен ущерб в размере более пяти миллионов 100 тысяч рублей, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного управления Следственного комитета по Северной Осетии.

Комментариями Германа Гагиева и его официальных представителей по поводу задержания "Кавказский узел" пока не располагает.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце марта силовики задержали по подозрению в хищении бюджетных средств чиновника Минэкономразвития Игоря Храновского, ответственного за социально-экономическое развитие Северного Кавказа.

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