22 марта 2024, 01:06

Глава департамента Минэкономики по Северному Кавказу задержан в связи с хищениями

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Чиновник Минэкономразвития Игорь Храновский, ответственный за социально-экономическое развитие Северного Кавказа, задержан силовиками по подозрению в хищении бюджетных средств, сообщили источники. До 2018 года Храновский был вице-премьером Ингушетии. 

Храновский с 2021 года руководит в Минэкономразвития России департаментом, который разрабатывает государственную политику в сфере стратегического, инвестиционного и территориального развития регионов Северо-Кавказского федерального округа. Фактически Храновский с 2020 года занимался в министерстве смежными вопросами в должности директора департамента по инвестиционному развитию Северного Кавказа. 

О задержании Храновского журналистам сообщили источники, официальных публикаций ведомств о его задержании по состоянию на 00.05 мск 22 марта не было.

О том, что чиновник заподозрен в хищении бюджетных средств, сообщило со ссылкой на источники в правоохранительных органах и в правительстве РБК. "Министерство оказывает все необходимое содействие следствию",  - цитирует информагентство слова представителя Минэкономразвития.

Источники не сообщили обстоятельств дела, в связи с которым задержан Игорь Храновский, и не назвали фигурирующих в деле сумм хищений. Задержание чиновника в Москве проводили совместно ФСБ и МВД; Храновского планируют отправить на Северный Кавказ, где и расследуется дело, отмечает со ссылкой на собственные источники "Коммерсант". 

Последней рабочей командировкой Храновского стал визит в Дагестан в составе делегации главы министерства Максима Решетникова 18 марта, отмечает дагестанский Telegram-канал "Только факты".

С 2015 по 2018 год Игорь Храновский занимал пост вице-премьера Ингушетии, а до этого был заместителем представителя республики при президенте России.

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Примечание:

"Четыре вице-премьера Ингушетии потеряли свои посты", "Глава Ингушетии назначил трех вице-премьеров", "Министр экономики Армении отправлен под домашний арест".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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