Сбитый беспилотник, фото: пресс-служба губернатора Ростовской области, https://www.donland.ru/activity/8/

19 мая 2024, 09:33

Военные отчитались об отражении массовой атаки беспилотников на Кубань

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Сегодня ночью средствами противовоздушной обороны над территорией Краснодарского края сбито и перехвачено 57 беспилотников, отчиталось Минобороны.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что минувшей ночью над территорией региона были сбиты не менее 10 беспилотников.

Сегодня ночью средства противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Краснодарского края уничтожили и перехватили 57 беспилотников, запущенных со стороны Украины, сообщило в своем телеграм-канале министерство обороны.

Напомним, после начала спецоперации на Украине регионы юга России, в том числе Краснодарский край, регулярно подвергаются атакам беспилотников. В частности, беспилотниками была атакована 9 мая нефтебаза под Анапой, 27 апреля после атаки беспилотников произошел пожар на Славянском нефтеперерабатывающем заводе, 17 марта один человек погиб при атаке беспилотников на нефтезавод в Славянске-на-Кубани.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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