В Анапе локализован пожар на нефтебазе

09 мая 2024, 09:45

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Пожарным удалось локализовать возгорание на нефтебазе в селе Юровка под Анапой, произошедшее из-за атаки беспилотников минувшей ночью.

Как писал "Кавказский узел", средства ПВО сегодня ночью сбили шесть беспилотных летательных аппаратов над нефтебазой в Юровке. Дроны упали на территории нефтебазы, были повреждены несколько резервуаров и начался пожар.

По данным МЧС Краснодарского края, пожар был локализован в 7.40 мск, сообщил в своем телеграм-канале Оперативный штаб Кубани.

Для тушения огня были задействованы силы и средства согласно четвертому рангу пожара. На месте развернут оперативный штаб, отмечает мэрия Анапы в своем телеграм-канале.