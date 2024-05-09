09 мая 2024, 09:45

В Анапе локализован пожар на нефтебазе

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Пожарным удалось локализовать возгорание на нефтебазе в селе Юровка под Анапой, произошедшее из-за атаки беспилотников минувшей ночью.

Как писал "Кавказский узел", средства ПВО сегодня ночью сбили шесть беспилотных летательных аппаратов над нефтебазой в Юровке. Дроны упали на территории нефтебазы, были повреждены несколько резервуаров и начался пожар.

По данным МЧС Краснодарского края, пожар был локализован в 7.40 мск, сообщил в своем телеграм-канале Оперативный штаб Кубани.

Для тушения огня были задействованы силы и средства согласно четвертому рангу пожара. На месте развернут оперативный штаб, отмечает мэрия Анапы в своем телеграм-канале.

Ранее, в ночь на 2 мая, в небе над территорией Краснодарского края средства противовоздушной обороны сбили три БПЛА. В ночь на 27 апреля над территорией региона были уничтожены и перехвачены 66 беспилотников. На Славянском нефтеперерабатывающем заводе после атаки беспилотников возникло возгорание, была повреждена сепарационная установка.

17 марта беспилотники атаковали тот же нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани, тогда один человек погиб. В феврале на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Ильском также произошел пожар, сообщалось об упавшем на завод беспилотнике.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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