09 мая 2024, 09:45
В Анапе локализован пожар на нефтебазе
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Пожарным удалось локализовать возгорание на нефтебазе в селе Юровка под Анапой, произошедшее из-за атаки беспилотников минувшей ночью.
Как писал "Кавказский узел", средства ПВО сегодня ночью сбили шесть беспилотных летательных аппаратов над нефтебазой в Юровке. Дроны упали на территории нефтебазы, были повреждены несколько резервуаров и начался пожар.
По данным МЧС Краснодарского края, пожар был локализован в 7.40 мск, сообщил в своем телеграм-канале Оперативный штаб Кубани.
Для тушения огня были задействованы силы и средства согласно четвертому рангу пожара. На месте развернут оперативный штаб, отмечает мэрия Анапы в своем телеграм-канале.
Ранее, в ночь на 2 мая, в небе над территорией Краснодарского края средства противовоздушной обороны сбили три БПЛА. В ночь на 27 апреля над территорией региона были уничтожены и перехвачены 66 беспилотников. На Славянском нефтеперерабатывающем заводе после атаки беспилотников возникло возгорание, была повреждена сепарационная установка.
17 марта беспилотники атаковали тот же нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани, тогда один человек погиб. В феврале на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Ильском также произошел пожар, сообщалось об упавшем на завод беспилотнике.
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Автор: "Кавказский узел"