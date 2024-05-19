Не менее десяти беспилотников сбиты на Кубани

19 мая 2024, 05:02

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Беспилотники пытались атаковать Славянский и Кущевский районы, они сбиты. Один из дронов упал на территорию нефтеперерабатывающего района в Славянске-на-Кубани, еще один - в станице Кущевской, где начался пожар, пишет Оперштаб Кубани.

Как писал "Кавказский узел", ночью 17 мая военные сбили 10 беспилотников, направленных со стороны Украины на "гражданские объекты на территории Новороссийска", сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Над Туапсе были сбиты два беспилотника, из-за падения обломком которых произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

В ночь с 18 на 19 мая со стороны Украины была предпринята "попытка атаки с помощью БПЛА гражданских объектов на территории Славянского и Кущевского районов", сбиты не менее 10 беспилотников, сообщил сегодня Оперативный штаб Краснодарского края.

По его данным, в Кущевском районе произошло "локальное возгорание, которое не затронуло территорию населенных пунктов" из-за падения одного из БПЛА. В Славянске-на-Кубани один из беспилотников упал на территории нефтеперерабатывающего завода. По предварительным данным, возгораний нет.

Напомним, 9 мая нефтебаза под Анапой была атакована беспилотниками. По данным властей, военные сбили шесть дронов, на нефтебазе было повреждено несколько резервуаров и произошел пожар.

27 апреля на Славянском нефтеперерабатывающем заводе после атаки беспилотников произошел пожар, была повреждена сепаративная установка. Нефтезавод, в который попали десять беспилотников, частично приостановил работу.

17 марта при атаке беспилотников на нефтезавод в Славянске-на-Кубани один человек погиб. Атмосферный и вакуумный блоки оказались повреждены, это привело к нарушению производственного процесса, сообщило руководство завода.

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