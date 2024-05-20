Ставрополец оштрафован за экстремистские высказывания

20 мая 2024, 03:30

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Житель Ставрополя Валерий Гаспарян, который в прошлом году был оштрафован за дискредитацию армии, вновь оштрафован, на этот раз - за экстремистские высказывания.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 июля 2023 года стало известно, что силовики в Октябрьском районе Ставрополя составили протокол о дискредитации военнослужащих на местного жителя Валерия Гаспаряна. В начале октября Гаспарян был оштрафован.

Суд в Ставрополе оштрафовал местного жителя Валерия Гаспаряна на 20 тысяч рублей, пишет 19 мая "ОВД-Инфо"*.

В карточке дела на сайте Октябрьского районного суда города Ставрополя указано, что обвинение Гаспаряну предъявлено по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

В постановлении говорится, что Гаспарян в ходе словесного конфликта оскорбил русских и раскритиковал СВО. На суде Гаспарян вину не признал, однако подтвердил, что словесный конфликт был. Что касается оскорблений в адрес русских, то, по его словам, такие слова он не говорил и не мог сказать, так как не думает и является гражданином Российской Федерации.

На суде выступил свидетель, который был очевидцем конфликта. Он подтвердил, что упомянутые слова Гаспарян говорил.

Суд счел Гаспаряна виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовал.

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