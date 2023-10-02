02 октября 2023, 00:50

Житель Ставрополя признан виновным в дискредитации армии

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Два комментария в социальной сети обернулись штрафом для безработного жителя Ставрополя Валерия Гаспаряна.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 июля стало известно, что силовики в Октябрьском районе Ставрополя составили протокол о дискредитации военнослужащих на местного жителя Валерия Гаспаряна.

Дело рассматривал Октябрьский суд Ставрополя, сам суд прошел без участия  Гаспаряна, сообщило сегодня издание "Кавказ.реалии"*.

В комментариях в социальной сети Гаспарян заявил, что людей одной из национальностей надо убивать, в другом комментарии он заявил о глобальном воровстве в военном ведомстве. Суд прошел без участия Гаспаряна.

Ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года. После этого жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

22 июня стало известно, что в Пятигорске суд оштрафовал на 15 тысяч рублей местного жителя Евгения Логинова, признав, что пацифистские лозунги, которые он выкрикивал, дискредитировали российских военных.

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Примечание:

"Волгоградский политик оштрафован по статье о дискредитации армии", "Краснодарец оштрафован за пацифистский пикет", "Житель Ростовской области заподозрен в дискредитации военных".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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