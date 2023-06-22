22 июня 2023, 06:49

Стали известны подробности дела жителя Пятигорска Евгения Логинова

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Горсуд Пятигорска оштрафовал на 15 тысяч рублей местного жителя Евгения Логинова, признав, что пацифистские лозунги, которые он выкрикивал, дискредитировали российских военных.

Как информировал "Кавказский узел", 5 июня стало известно, что суд в Пятигорске оштрафовал местного жителя Евгения Логинова, признав его виновным в дискредитации российских военных. При этом подробностей по делу Логинова не сообщалось.

Городской суд Пятигорска оштрафовал Евгения Логинова на 15 тысяч рублей, передали 21 июня "Кавказ. Реалии"*.

В карточке дела на сайте суда указано, что Логинов выкрикивал пацифистские лозунги, чем дискредитировал российских военных. В тексте постановления уточняется, что житель Пятигорска в суде пояснил, что выкрикивал лозунги во время конфликта с другим местным жителям, что он раскаялся, и что также просил назначить ему минимальное наказание.

Комментариев от Евгения Логинова или его представителей не поступало.

Напомним, ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года. После этого жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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