Ставропольчанин обвинен в дискредитации военных

16 июля 2023, 12:43

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Силовики в Октябрьском районе Ставрополя составили протокол о дискредитации военнослужащих на местного жителя Валерия Гаспаряна.

Как сообщал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года. После этого жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Сотрудники правоохранительных органов составили протокол о дискредитации вооруженных сил России на жители Октябрьского района Ставрополя Валерия Гаспаряна, сообщили 15 июля "Кавказ. Реалии"*.

Издание при этом не привело подробностей по его делу.

В карточке дела на сайте Октябрьского районного суда Ставрополя уточняется, что Гаспарян обвинен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России". Деталей по делу также не приведено.

Комментариев от Виталия Гаспаряна или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 22 июня стало известно, что в Пятигорске суд оштрафовал на 15 тысяч рублей местного жителя Евгения Логинова, признав, что пацифистские лозунги, которые он выкрикивал, дискредитировали российских военных.

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