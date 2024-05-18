Студенты в Тбилиси заявили о нападении сторонников премьер-министра

18 мая 2024, 13:53

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Студенты, протестующие против закона об иноагентах, подверглись нападению группы людей около Тбилисского госуниверситета, когда ожидали премьер-министра Ираклия Кобахидзе. В нападении участвовали сторонники премьера, заявили они.

Как писал "Кавказский узел", 13 мая часть студентов более 30 вузов Грузии объявила забастовку с требованием отозвать законопроект об иноагентах. На шествии в Тбилиси студенты потребовали от властей придерживаться пути евроинтеграции страны.

14 мая парламент Грузии принял в третьем чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния" на фоне акций протеста противников нового закона. Оппозиционеры и их сторонники называют закон об иностранном влиянии "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, и правящей партии пришлось ее отложить.

Во дворе Тбилисского госуниверситета, где студенты ждали премьер-министра Ираклия Кобахидзе, произошла стычка. По словам одного из организаторов студенческого движения Нико Манагадзе, перед университетом их встретила группа людей, которые напали на них.

"Мы решили собраться перед университетом и выразить протест, но вы видите, что [сторонники Кобахидзе] мобилизованы и вступают в прямой физический контакт. Со стороны полиции не было адекватного реагирования, они просто встали между нами", - цитирует Манагадзе "ИнтерпрессНьюс".

Студенты, собравшиеся перед корпусом ТГУ, протестуют против принятого закона "О прозрачности иностранного влияния". Там собрались и представители молодежного крыла "Грузинской мечты". На фоне противостояния Кобахидзе покинул здание вуза, пишет издание.

Текст законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" и пояснительная записка к нему, переведенные "Кавказским узлом", размещены в разделе "Нормативные акты".

Напомним, Нико Манагадзе – студент факультета международного права Тбилисского госуниверситета. 20 апреля он был избит около здания этого вуза после попытки подойти к Ираклию Кобахидзе, который читает в университете лекции по конституционному праву.

Манагадзе пояснил тогда, что хотел задать премьеру вопросы насчет законопроекта об иноагентах. Он отметил, что "в университете постоянно дежурит группа, которая не первый раз нападает на студентов с критической позицией".

Материалы о протестах против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: иноагенты и протесты".

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