Студенты около корпуса Тбилисского университета. Фото: "ИнтерпрессНьюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/160328-vo-dvore-tgu-gde-studenty-zhdali-premer-ministra-proizoshlo-fizicheskoe-protivostoianie

18 мая 2024, 13:53

Студенты в Тбилиси заявили о нападении сторонников премьер-министра

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Студенты, протестующие против закона об иноагентах, подверглись нападению группы людей около Тбилисского госуниверситета, когда ожидали премьер-министра Ираклия Кобахидзе. В нападении участвовали сторонники премьера, заявили они.

Как писал "Кавказский узел", 13 мая часть студентов более 30 вузов Грузии объявила забастовку с требованием отозвать законопроект об иноагентах. На шествии в Тбилиси студенты потребовали от властей придерживаться пути евроинтеграции страны.

14 мая парламент Грузии принял в третьем чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния" на фоне акций протеста противников нового закона. Оппозиционеры и их сторонники называют закон об иностранном влиянии "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, и правящей партии пришлось ее отложить.

Во дворе Тбилисского госуниверситета, где студенты ждали премьер-министра Ираклия Кобахидзе, произошла стычка. По словам одного из организаторов студенческого движения Нико Манагадзе, перед университетом их встретила группа людей, которые напали на них.

"Мы решили собраться перед университетом и выразить протест, но вы видите, что [сторонники Кобахидзе] мобилизованы и вступают в прямой физический контакт. Со стороны полиции не было адекватного реагирования, они просто встали между нами", - цитирует Манагадзе "ИнтерпрессНьюс".

Студенты, собравшиеся перед корпусом ТГУ, протестуют против принятого закона "О прозрачности иностранного влияния". Там собрались и представители молодежного крыла "Грузинской мечты". На фоне противостояния Кобахидзе покинул здание вуза, пишет издание.

Текст законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" и пояснительная записка к нему, переведенные "Кавказским узлом", размещены в разделе "Нормативные акты".

Напомним, Нико Манагадзе – студент факультета международного права Тбилисского госуниверситета. 20 апреля он был избит около здания этого вуза после попытки подойти к Ираклию Кобахидзе, который читает в университете лекции по конституционному праву.

Манагадзе пояснил тогда, что хотел задать премьеру вопросы насчет законопроекта об иноагентах. Он отметил, что "в университете постоянно дежурит группа, которая не первый раз нападает на студентов с критической позицией".

Материалы о протестах против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: иноагенты и протесты".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Грузинский оппозиционер пожаловался на преследование", "Саломе Зурабишвили подтвердила намерение наложить вето на закон об иноагентах", "Законопроект об иноагентах консолидировал грузинскую оппозицию".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

18 мая 2024, 12:56

  • Двое военных из Ингушетии убиты на Украине

    Магомед Костоев и Самур Эсиев убиты в военной операции на Украине, сообщило правительство Ингушетии. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 60 ингушских бойцов.

18 мая 2024, 11:58

18 мая 2024, 11:04

18 мая 2024, 10:09

  • Военный из Дагестана убит в зоне СВО

    Мурад Исламов из Кайтагского района убит в зоне спецоперации на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 889 военных из Дагестана.

18 мая 2024, 09:12

  • Жители Буйнакска потребовали сохранить городской парк

    Неизвестные готовятся к проведению строительных работ в городском парке Буйнакска, несмотря на то, что около года назад активисты добились отмены строительства магазина на его территории, заявила местная жительница в видеообращении к главе Дагестана Сергея Меликову. Горожане просят Меликова запретить стройработы в парке, отметила она.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи