Студенты вузов Грузии объявили забастовку

13 мая 2024, 23:58

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Часть студентов свыше 30 вузов страны отказалась заходить в аудитории до тех пор, пока из парламента не будет отозван законопроект об иноагентах. На шествии в Тбилиси студенты потребовали от властей не сворачивать с пути евроинтеграции.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня депутаты юридического комитета парламента Грузии в ходе третьего чтения поддержали законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал измененной версией законопроекта об иноагентах. Решение принято на фоне продолжающейся акции протеста перед зданием Нацсобрания, в ходе которой задержано 20 человек. По данным МВД Грузии, им вменяется хулиганство и неповиновение полиции. Парламент Грузии 14 мая примет закон об иноагентах, это поспособствует прекращению поляризации общества, заявил сегодня глава правительства Ираклий Кобахидзе.

Силовики на акции 13 мая провели жесткие задержания противников закона об иноагентах. О том, что происходило у парламента Грузии, рассказывается в видео "Кавказского узла". Информация о протестах против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" собрана на странице "Грузия: иноагенты и протесты".

Часть студентов более 30 вузов страны объявила забастовку и отказалась от обучения до отзыва законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Студенты Грузинского института общественных дел, заявляя о забастовке, потребовали освобождения задержанного на акции студента их института Георгия Жгенти, а также всех задержанных, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

По данным Publika, к вечеру 13 мая к студенческой забастовке присоединились 35 вузов.

Сегодня вечером студенты ряда вузов провели шествие в центре Тбилиси к зданию парламента, у которого продолжается проведение акции протеста. Они требуют от властей не сворачивать с европейского пути страны и выступают против принятия законопроекта. Студенты заявили, что намерены продолжать протесты, и высказались против жестких действий полиции против протестующих.

Минобразования Грузии разослало в вузы официальное заявление. В нем говорится, что образовательное пространство должно быть свободным от политики, сообщила сегодня телекомпания "Мтавари архи". "Категорически неприемлемо, чтобы определенные группы делали политические заявления от имени университетов", - указано в документе.

Напомним, законопроект "О прозрачности иностранного влияния" был внесен в парламент правящей партией "Грузинская мечта". Текущий проект закона является измененной версией прежнего законопроекта об иноагентах. 17 апреля парламент Грузии принял законопроект в первом чтении, а 1 мая – во втором чтении.

Законопроект об иностранном влиянии грузинские оппозиционеры и их сторонники называют "российским законом". Они видят в нем угрозу европейскому пути развития страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, тогда правящей партии пришлось ее отложить.

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