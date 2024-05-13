Кобахидзе анонсировал принятие 14 мая закона об иноагентах

13 мая 2024, 20:37

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Парламент Грузии 14 мая примет закон об иноагентах, это поспособствует прекращению поляризации общества, заявил глава правительства Ираклий Кобахидзе.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня депутаты юридического комитета парламента Грузии в ходе третьего чтения поддержали законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал измененной версией законопроекта об иноагентах. Решение принято на фоне продолжающейся акции протеста перед зданием Нацсобрания, в ходе которой задержано 20 человек. По данным МВД Грузии, им вменяется хулиганство и неповиновение полиции.

Силовики на акции 13 мая провели жесткие задержания противников закона об иноагентах, о том, что происходило у парламента Грузии, рассказывается в видео "Кавказского узла". Информация о протестах против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" собрана на странице "Грузия: иноагенты и протесты".

14 мая парламент Грузии примет закон об иноагентах, сообщил сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Завтра парламент Грузии будет действовать в соответствии с разумной волей большинства населения Грузии и в третьем чтении примет закон. Это внесет важный вклад в прекращение поляризации", - привела сегодняна своем сайте его слова телекомпания "Пирвели".

Кобахидзе отметил, что по данным социального исследования, проведенного в апреле, более 80% населения поддерживают прозрачность неправительственных организаций, а более 60% - закон "О прозрачности иностранного влияния". "Никто извне не может запретить Грузии защиту собственных национальных интересов", - процитировало премьер-министра агентство "Интерпрессньюс".

Кобахидзе призвал митингующих воздержаться от нарушения закона и насилия, а также обратился к правоохранителям реагировать с максимальным терпением на любое проявление насилия со стороны протестующих, говорится в публикации.

Третье чтение предусматривает обсуждение только технического и редакционного содержания. На этом процесс рассмотрения законопроекта в парламенте будет завершен, и проект будет передан на подпись президенту. 14 мая пленарное заседание начнется с политических заявлений. До открытия сессии состоится заседание бюро, на котором будет принято решение об отображении в повестке дня законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", сообщило агентство "Грузия Online".

Против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" выступили 124 неправительственные организации, сообщило сегодня агентство "Новости Грузия".

"По своим целям и содержанию этот законопроект является российским, он направлен против западного курса, поддерживаемого грузинским народом. Его необходимо безоговорочно отозвать. Никакие поправки не смогут отменить разрушительные последствия, которые этот закон окажет на наше общество", - привело агентство фрагмент заявления. Представители НПО подчеркнули, что "беспрецедентно большое количество демонстрантов"на митингах говорит о том, что граждане "не поддадутся попыткам правительства запугать население". "Услышьте голос единого и сильного грузинского общества", - заключили они.

Напомним, законопроект "О прозрачности иностранного влияния" был внесен в парламент правящей партией "Грузинская мечта". Текущий проект закона является измененной версией прежнего законопроекта об иноагентах. 17 апреля парламент Грузии принял законопроект в первом чтении, а 1 мая – во втором чтении.

Законопроект об иностранном влиянии грузинские оппозиционеры и их сторонники называют "российским законом". Они видят в нем угрозу европейскому пути развития страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, тогда правящей партии пришлось ее отложить.

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