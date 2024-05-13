20 человек задержаны на акции протеста в Тбилиси

13 мая 2024, 09:53

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Во время акции протеста около парламента Грузии, где сегодня депутаты одобрили в третьем чтении законопроект об иноагентах, за хулиганство и неповиновение полиции задержано 20 человек, сообщило МВД.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня депутаты юридического комитета парламента Грузии в ходе третьего чтения поддержали законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Решение принято на фоне продолжающейся акции протеста перед зданием Нацсобрания.

Во время акций протеста около здания парламента Грузии задержано 20 человек, в том числе трое иностранцев. Это один гражданин России и два гражданина США, отметило МВД Грузии, сообщение которого привел сегодня на своем сайте телеканал "Рустави 2".

Всем задержанным вменяется мелкое хулиганство и неповиновение полиции. Ситуация около парламента относительно стабилизировалась, спецназ покинул территорию, на месте остаются протестующие и полицейские, сообщило в своем телеграм-канале ИА "Новости Грузия".

Напомним, законопроект "О прозрачности иностранного влияния" был внесен в парламент правящей партией "Грузинская мечта". Текущий проект закона является измененной версией прежнего законопроекта об иноагентах. 17 апреля парламент Грузии принял законопроект в первом чтении, а 1 мая – во втором чтении.

Законопроект об иностранном влиянии грузинские оппозиционеры и их сторонники называют "российским законом". Они видят в нем угрозу европейскому пути развития страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, тогда правящей партии пришлось ее отложить.

Информация о протестах против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" собрана на странице "Грузия: иноагенты и протесты".

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