Студент тбилисского вуза пожаловался на избиение после попытки разговора с премьером

20 апреля 2024, 18:46

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Студента Нико Манагадзе избили около Тбилисского госуниверситета после попытки подойти к премьер-министру Ираклию Кобахидзе. Пострадавший пояснил, что хотел задать премьеру вопросы насчет законопроекта об иноагентах.

Как писал "Кавказский узел", правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", и 17 апреля он был принят в первом чтении на фоне массовых акций протеста противников нового закона.

В феврале 2023 года аналогичная инициатива была встречена масштабными протестами, США и Евросоюз раскритиковали проект закона, и его принятие тогда пришлось отложить. Грузинские оппозиционеры и их сторонники называют законопроект об иностранном влиянии "российским законом" и видят в нем угрозу европейскому пути развития страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах".

Студент факультета международного права Тбилисского госуниверситета Нико Манагадзе сегодня подвергся нападению, когда попытался приблизиться к премьер-министру Ираклию Кобахидзе, покидавшему университет после лекции, сообщает "Новости-Грузия".

По данным издания, студента оттолкнул охранник, а затем группа из нескольких человек оттащила Манагадзе в сторону и стала избивать. "Остановили их сотрудники вуза. Ни премьер, ни его охрана, на ситуацию не отреагировали", - говорится в публикации.

Манагадзе объяснил, что хотел задать премьер-министру вопросы по законопроекту об иноагентах. Он отметил, что "в университете постоянно дежурит группа, которая не первый раз нападает на студентов с критической позицией".

Ираклий Кобахидзе с 2005 года читает в университете лекции по конституционному праву, пояснило издание.

Публикация в телеграм-канале издания проиллюстрирована видеороликом, на кадрах которого видно, как Кобахидзе в сопровождении охраны идет к автомобилю, журналисты задают ему вопросы, а позади несколько человек уводят кого-то в сторону, после чего там начинается потасовка. Ее подробности в кадре не видны, но охранники и другие люди, идущие рядом с премьером, оглядываются на шум. В конце ролика охранники открывают дверь автомобиля перед Кобахидзе, и он, помахав кому-то рукой, садится в салон. Его спутники в это время смотрят в сторону потасовки.

Другую видеозапись, сделанную на месте инцидента, опубликовал в своем YouTube-канале телеканал "Мтавари архи". На кадрах этой записи видно, как молодого человека, подошедшего к Кобахидзе, сначала отталкивает один из охранников, а затем окружают несколько мужчин. Момент избиения в опубликованной видеозаписи также не виден, но далее показано, как этот молодой человек прижимает к глазу пластиковую бутылку с водой, а его отводит в сторону, поддерживая, мужчина. На лице студента виден след, похожий на гематому.

Нико Манагадзе задал премьер-министру вопрос о встрече со студентами, использовав в качестве обращения слова "уважаемый раб России", пишет сегодня Netgazeti.

"Когда Кобахидзе вышел из здания университета, я подошел к нему и спросил, встретится ли он со студентами. Потом ко мне подошла группа из 10-15 человек, которые постоянно сопровождают Кобахидзе с целью физического нападения на любого, кто подойдет к нему близко и задаст ему какой-нибудь критический вопрос. Несмотря на то, что Кобахидзе видел это своими глазами, никакой реакции у него не было", - приводит слова пострадавшего издание.

У Нико Манагадзе, вероятно, травма в области глаз. В МВД Грузии инцидент пока не комментировали, никто из нападавших не задержан, отмечается в публикации.

Напомним, 16 апреля полицейские, оттесняя противников закона об иноагентах от здания парламента Грузии, применили дубинки и слезоточивый газ. 11 человек были задержаны, пострадало минимум три журналиста.

Днем 17 апреля на аналогичной акции у парламента Грузии было задержано не менее двух человек. Не менее десяти человек пострадало во время разгона акций протеста, заявили правозащитники и потребовали, чтобы Специальная следственная служба расследовала эти инциденты.

У задержанных участников акций диагностированы сотрясения мозга и ушибы, двое из них остаются в клинике в тяжелом состоянии, сообщила 19 апреля их адвокат. Полицейские при разгоне протестных акций нарушили несколько статей Европейской конвенции о правах человека, заявила неправительственная организация "Институт исследования демократии".

19 апреля несколько сотен молодых людей провели шествие в Тбилиси, протестуя против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Они пообещали проводить протестные акции ежедневно, чтобы создавать дискомфорт властям.

Закон об иноагентах может быть легко пересмотрен или отменен, если Грузия получит заверение в возможности "уже завтра" присоединиться к Евросоюзу, заявил сегодня лидер "Грузинской мечты" Ираклий Гарибашвили. При этом он подчеркнул, что Грузия и ЕС пока не готовы к объединению.

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