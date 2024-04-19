Защита заявила о серьезных травмах у задержанных на акциях протеста в Тбилиси

19 апреля 2024, 14:05

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У задержанных силовиками участников акций протеста в Тбилиси диагностированы сотрясения мозга и ушибы, двое из них остаются в клинике в тяжелом состоянии, сообщила адвокат. Полицейские при разгоне протестных акций нарушили несколько статей Европейской конвенции о правах человека, заявили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 16 апреля полицейские, оттесняя противников закона об иноагентах от здания парламента Грузии, применили дубинки и слезоточивый газ. 11 человек были задержаны, пострадало минимум три журналиста. Днем 17 апреля на аналогичной акции у парламента Грузии было задержано не менее двух человек. Не менее десяти человек пострадало во время разгона акций протеста, заявили правозащитники и потребовали, чтобы Специальная следственная служба расследовала эти инциденты.

Правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния". В феврале 2023 года аналогичная инициатива была встречена масштабными протестами, США и Евросоюз раскритиковали проект закона, его принятие тогда пришлось отложить. 17 апреля 2024 года законопроект был принят в первом чтении на фоне массовых акций протеста, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах".

Неправительственная организация "Институт исследования демократии" оказывает юридическую помощь 13 задержанным на акциях протеста, сообщила адвокат Анна Гахокидзе.

По ее словам, у задержанных диагностированы сотрясения мозга, травмы челюсти, рук и ног, множественные ушибы и кровоподтеки. Состояние двух задержанных тяжелое, они до сих пор находятся в клинике. "В процессе насилия со стороны сотрудников полиции МВД задержанные потеряли или повредили личные вещи, в том числе два мобильных телефона, обувь и очки", - сказала она.

Опознать силовиков, которые избивали протестующих, "в установленном законом порядке не удалось, так как они не имели обязательных опознавательных знаков", пояснила Анна Гахокидзе корреспонденту "Кавказского узла".

16 апреля на митинге также был избит научный сотрудник Центра Чавчавадзе Гига Джохадзе, сообщил специалист по международным отношениям Гия Джапаридзе. "Гига Джохадзе, научный сотрудник Центра Чавчавадзе, был пойман и жестоко избит. Также задержали его брата – школьника", - сообщил он.

Относительно Сандро Джохадзе, брата Гиги Джохадзе, адвокат сказала, что "Сандро, несмотря на то, что он школьник, уже исполнилось 18 лет". "На данный момент оба брата - Сандро и Гига - отпущены. Суд назначен на 24 апреля, и я их адвокат. Я знаю, что есть видеозапись, на которой видно, как полиция грубо тащит Гигу Джохадзе в полицейскую машину. Согласно статье 247 Кодекса Грузии об административных правонарушениях, задержанное лицо должно быть доставлено в суд при первой возможности, но не позднее 24 часов. В крайних случаях для получения доказательств этот срок может продлеваться, но не более чем еще на 24 часа. Нам известно, что МВД по делу кого-либо из задержанных не было представлено никаких доказательств, которые удалось бы получить в течение первых суток после задержания", - рассказала она.

По мнению адвоката, продление срока задержания до 48 часов было "наказанием демонстрантов, продлением причиненной им сильной физической боли или попытками скрыть их травмы от общественности".

По данным "Института исследования демократии", 16-17 апреля в отношении задержанных были нарушены статьи 3 (Запрещение пыток), 5 (Право на свободу и личную неприкосновенность), 10 (Свобода выражения мнений) и 11 (Свобода собраний) Европейской конвенции по правам человека.

Основатель организации, бывший народный защитник Уча Нануашвили подчеркнул в разговоре с корреспондентом "Кавказского узла", что полиция имеет право вмешиваться только в том случае, когда происходит насилие. "Но не в том случае, когда демонстрация проходит мирно. Полиция должна вывести агрессивного человека, но ни в коем случае не мирных демонстрантов. Полиция должна охранять право на выражение своего мнения", - сказал он.

По его словам, "Институт исследования демократии" призывает МВД прекратить незаконные задержания участников собраний и выполнять возложенную законом обязанность – обеспечить их защиту.

Также организация призывает Специальную следственную службу в "объективный и разумный срок" расследовать факты насилия и предоставить статус потерпевших задержанным на протестах.

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