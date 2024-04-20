Протестующие против закона об иноагентах провели шествие в Тбилиси

20 апреля 2024, 00:50

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Несколько сотен молодых людей прошли шествием по Тбилиси, протестуя против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Они пообещали проводить такие акции ежедневно, чтобы создавать дискомфорт властям.

Как сообщал "Кавказский узел", правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах, вызвавшего острые протесты в 2023 году. 17 апреля депутаты, несмотря на протесты, приняли законопроект в первом чтении. Демонстранты потребовали встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, после стычек протестующих с силовиками у администрации правительства МВД отчиталось о задержании двух человек. Добиться встречи с премьером протестующим не удалось.

16 апреля 11 человек были задержаны полицейскими в Тбилиси, во время разгона акции протеста полиция использовала дубинки и слезоточивый газ, пострадало минимум трое журналистов. Опрошенные "Кавказским узлом" грузинские аналитики подчеркнули, что протесты против закона об иноагентах в Грузии спонтанны и не имеют единого лидера или координатора, но в ответ на жесткий разгон силовиками митинга 16 апреля следует ожидать еще более масштабной акции. На "Кавказском узле" опубликован фоторепортаж "Протесты против закона об иноагентах в Грузии".

Несколько сот молодых людей вечером 19 апреля устроили шествие в Тбилиси от здания парламента к Дому юстиции, расположенному в соседнем районе, у которого к ним присоединилось несколько десятков молодых людей из разных регионов страны, специально приехавших в столицу для участия в акции. От Дома юстиции протестующие направились в другой район города – на площадь Героев, где у мемориала погибшим за территориальную целостность принесли присягу о том, что будут защищать страну, ее свободу, государственность и единство. После этого они вновь вернулись к зданию парламента, где продолжилась акция протеста, передает корреспондент "Кавказского узла".

Во время шествия к протестующим присоединились рядовые граждане, участники акции блокировали движение транспорта, образовав заторы на дорогах. Однако водители не возмущались, а сигналили в знак поддержки протестов.

Протестующие заявили, что шествия будут проводиться ежедневно с целью "создать дискомфорт властям", протесты будут продолжаться до тех пор, пока правящая партия "Грузинская мечта – Демократическое движение" не отзовет законопроект. "Мы требуем отозвать этот законопроект, наше поколение не остановится, акции будут продолжены до нашей победы", – сказал один из участников акции протеста в прямом эфире грузинской телекомпании "Мтавари архи".

Другая участница акции сказала, что этим законопроектом "Грузинская мечта" ведет "страну в Россию при том, что население выступает за евроинтеграцию страны. Протестующие обратили внимание, что они молоды, у них много сил для борьбы, которая будет продолжена.

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