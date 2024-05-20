20 мая 2024, 00:33

Суд оштрафовал жителя Железноводска за обсуждение СВО

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Житель Ставропольского края Дмитрий Колотушкин получил штраф по статье о дискредитации армии после разговоров о ситуации на Украине.

Согласно материалам дела, в один из дней житель Железноводска подсел к распивавшим спиртные напитки в гараже незнакомым мужчинам и допустил ряд высказываний с критикой специальной военной операции.

В ходе суда Колотушкин признал свою вину и заявил о раскаянии, говорится в постановлении, опубликованном на сайте Железноводского городского суда.

Суд принял решение оштрафовать Дмитрия Колотушкина на 30 тысяч рублей, сообщил 19 мая правозащитный проект "ОВД Инфо"*.

"Кавказский узел" сообщал, что суд признал жителя Ставрополя Артема Бабина виновным по статье о дискредитации армии из-за пацифисткой публикации в социальной сети "ВКонтакте" и оштрафовал на 30 тысяч рублей.

Также ранее силовики составили протокол по статье о дискредитации армии на волгоградского блогера Павла Прокудина, арестованного по уголовному делу о возбуждении ненависти к российских военным.

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Примечание:

"Волгоградский блогер заподозрен в возбуждении ненависти к военным", "Залина Маршенкулова объявлена в федеральный розыск", "Блогер из Анапы наказан штрафом и публичными извинениями за слова о военных".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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