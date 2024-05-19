19 мая 2024, 18:39

Волгоградский блогер Прокудин обвинен в дискредитации армии

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Силовики составили протокол по статье о дискредитации армии на волгоградского блогера Павла Прокудина, арестованного по уголовному делу о возбуждении ненависти к российских военным.

Как писал "Кавказский узел", 24 апреля Центральный райсуд Волгограда отправил под арест до 18 июня блогера Павла Прокудина, обвиненного по статье о возбуждении ненависти и вражды к российских военным (часть 1 статьи 282 УК РФ, предусматривает от двух до пяти лет лишения свободы).

19 апреля стало известно, что Павел Прокудин, высказавшийся в прямом эфире об участниках военной операции на Украине, стал подозреваемым по уголовному делу. 22 апреля Прокудина задержали в Пензе. При задержании он просил прощения и заявил, что был пьян.

Павел Прокудин обвинен в дискредитации армии по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, которая предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, указано в карточке дела на сайте Центрального райсуда Волгограда.

Дело было передано судье 3 мая, его рассмотрение по существу назначено на 10.30 мск 3 июня, отмечается в карточке.

Напомним, ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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Примечание:

"Волгоградский блогер заподозрен в возбуждении ненависти к военным", "Залина Маршенкулова объявлена в федеральный розыск", "Блогер из Анапы наказан штрафом и публичными извинениями за слова о военных".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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