Полиция ограничила въезд в село Киранц

19 мая 2024, 13:57

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Полицейские перекрыли дорогу в село Киранц и не пропускают туда оппозиционных депутатов и журналистов, заявила депутат парламента Армении. В село, через которое планируется проложить границу с Азербайджаном, прибыли пограничники.

Как писал "Кавказский узел", жители приграничного села Киранц Тавушской области с 19 апреля протестуют против делимитации границы, которая пройдет по территории села. 16 мая они перекрыли межгосударственную дорогу в Грузию и установили там палатки. Сельчане прекратили акцию протеста 17 мая после встречи с губернатором.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

Полицейские перекрыли дорогу в село Киранц, и депутаты от оппозиционной фракции "Айастан" не могут попасть в село без письменного основания, сообщила на своей странице в Facebook* депутат от "Айастан" Агнесса Хамоян. "На место прибыли подразделения "Черные береты", - говорится в публикации, которую перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

По ее данным, в село не могут попасть также журналисты, а у местных жителей проверяют паспорта, прежде чем разрешить въехать в Киранц.

Жительница Киранца Гоар Варданян на своей странице в Facebook* сообщила, что новая линия границы расположено близко к жилым домам и сельской школе. "От школы до начерченной границы пешком я прошла меньше минуты" - сообщила Варданян, слова которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Гоар Варданян также отметила, что вчера в село прибыл министр территориального управления и инфраструктуры Гнел Саносян и изучал территорию, которую "на бумаге уже передали Азербайджану". По ее словам, представители правительства заявляют о том, что селу Киранц "возвращаются 25 гектаров земель, которые были жителям недоступны все последние 33 года".

"Эти 25 гектаров всегда были у армянской стороны, но никогда не были под контролем Азербайджана. Часть этих земель всегда были заминированы, часть - занимали наши Вооруженные силы, другую часть местные жители обрабатывали", - отметила Гоар Варданян.

Вчера, 18 мая, армянские пограничники прибыли в Киранц для проведения дальнейших работ. Они находятся на территории, прилегающей к строящейся школе, где проходит линия границы, сообщает Yerevan Today.

Министр территориального управления и инфраструктуры Гнел Саносян, посетивший Киранц, заверил сельчан, что «будет построена объездная дорога, которая обеспечит их безопасность», пишет издание.

Напомним, 23 апреля Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы на северо-восточном участке (со стороны Армении). К 6 мая там было установлено 40 пограничных столбов. 16 мая госкомиссии двух стран согласовали протокол-описание отрезков линии границы на участках между четырьмя селами с каждой стороны. За основу взята топографическая карта Генштаба вооруженных сил СССР от 1976 года, юридически действительная на момент распада Советского Союза, сообщили власти обоих государств.

10 мая активисты, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, начали акции неповиновения. Протестное движение при поддержке политиков и при наличии кандидата в премьеры, которого поддержит общественность, способно привести к отставке Пашиняна, указали 13 мая армянские аналитики.

О том, что думают эксперты и жители сел об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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