Дагестанские полицейские заподозрены в миллионных хищениях нефтепродуктов

19 мая 2024, 23:34

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В Дагестане возбуждено уголовное дело о хищении не менее 200 тонн нефтепродуктов, по нему уже задержаны девять человек. Следствие проверяет причастность к делу сотрудников полиции.

По версии следствия, в период с августа по октябрь 2023 года организованная группа жителей Дагестана похитила из магистрального нефтепровода и скважин на территории Ногайского района республики нефтепродукты в объеме не менее 200 тонн общей примерно на шесть миллионов рублей.

Дело было возбуждено по материалам ФСБ, УСБ и УБОП по пунктам "а" и "б" части 4 статьи 158 УК РФ - "хищения нефтепродуктов организованной группой в особо крупном размере". По делу уже задержаны девять человек, которым в ближайшее время изберут меру пресечения, сообщил сегодня региональный СКР в своем телеграм-канале.



В ведомстве отметили, что сейчас следствие отрабатывает также версию о причастности к хищению сотрудников дагестанского МВД.

На возможную причастность к хищению нефтепродуктов проверяются сотрудники отделов полиции по Тарумовскому и Ногайскому районам Дагестана, уточнила сегодня пресс-служба МВД республики на телеграм-канале ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в апреле под стражу были заключены сотрудники "Дагэнергосети", подозреваемые по делу о миллиардных хищениях. Общее число арестованных по этому делу достигло 31.