19 мая 2024, 21:35

ЦИК Южной Осетии зарегистрировал 185 кандидатов на выборах в парламент

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Центральная избирательная комиссия Южной Осетии завершила регистрацию кандидатов в депутаты республиканского парламента. Всего было выдвинуто 270 человек, зарегистрированы 185 из них.

Как писал "Кавказский узел", выборы в парламент Южной Осетии назначены на 9 июня. Кандидаты будут претендовать на 34 депутатских мандата. По последней переписи населения, в республике проживает до 50 тысяч человек. На последних выборах было зарегистрировано порядка 32 тысяч избирателей. Всего будет открыто 75 избирательных участков, из них на территории Южной Осетии – 71 избирательный участок и четыре за пределами Южной Осетии – два в РСО-Алания и по одному в Москве и Сухуме.

По данным ЦИК, свои кандидатуры выдвинули 270 желающих, 121 человек в составе партийных списков или от партий по одномандатным округам, еще 149 - самовыдвиженцы.

По итогам рассмотрения поданных документов избирком зарегистрировал 112 человек по одномандатным округам и списки семи политических партий: "Единая Осетия" (16 человек), "Народная партия" (12 человек), "Единство народа" (семь человек), "Ныхас" (16 человек), "Коммунистическая партия" (шесть человек), "Единство" (девять человек), "Иры фарн" (семь человек).

При этом ЦИК отказал в регистрации республиканских списков пяти политических партий: "Ирыстоны ног фалтар", "Ирон", "Фыдыбаста", "Партии развития", "За справедливость".

В итоге в выборах депутатов парламента Южной Осетии будут участвовать 185 человек, сообщил сегодня южноосетинский избирком на своем сайте.

Ранее политолог Алан Санакоев высказал мнение, что большое количество партий, которые заявили об участии в парламентских выборах в Южной Осетии, раздробит процент голосов избирателей, однако основных лидеров трое - "Народная партия", "Ныхас" и "Единая Осетия".

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Примечание:

"Путин набрал в Южной Осетии 97% голосов", "Аналитики оценили влияние Москвы на выборы президента Южной Осетии", "Скандал с гражданством югоосетинских депутатов стал следствием политических конфликтов".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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